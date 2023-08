PlayStation Portal: PS5-Streaming-Handheld hat einen Namen und Preis

Sony hat weitere Details zum kommenden Streaming-Hendlheld veröffentlicht. Er war bisher unter dem Namen Project Q bekannt und trägt in der finalen Version die Bezeichnung PlayStation Portal.

Der Handheld sieht aus wie ein DualSense-Controller mit einem 8-Zoll-LCD-Bildschirm in der Mitte und kann laut Sony eine Auflösung von 1080p bei 60 FPS darstellen. Den Preis gibt der Hersteller auf dem englischsprachigen PlayStation Blog mit 199,99 US-Dollar / 219,99 Euro / 199,99 Pfund an. Auf dem deutschsprachigen PlayStation Blog war zunächst von 299,99 Euro die Rede. Dieser Fehler wurde inzwischen behoben.

„PlayStation Portal ist das perfekte Gerät für Gamer in Haushalten, in denen sie den Fernseher im Wohnzimmer gemeinsam nutzen müssen oder einfach nur PS5-Spiele in einem anderen Raum des Hauses spielen möchten“, so Sony in einem neuen Blog-Post.

Die Hardware stellt über Wi-Fi eine Remote-Verbindung zu einem PS5-Gerät her, sodass Nutzer schnell von der Konsole auf den PlayStation Portal-Handheld wechseln können. Unterstützt werden alle Spiele, die auf der PS5-Konsole installiert sind und den Dualsense-Controller verwenden.

Ohne Cloud-Funktion

Die Beschreibung bestätigt, dass es sich bei PlayStation Portal ausschließlich um ein Remote Play-Gerät handelt, das keinen Zugang zum Cloud-Streaming von Spielen auf PlayStation Plus Premium bietet. Daher bleibt es dabei: Käufer von PlayStation Portal benötigen zwingend eine PS5, um die Spiele auf den Handheld streamen zu können.

Selbst wenn Spieler ihre eigene PS5 zum Streamen von Spielen über PS Plus Premium verwenden und diese dann auf Portal übertragen möchten, ist dies nicht möglich. „PS VR2-Spiele, die ein Headset erfordern, und Spiele, die über das Cloud-Streaming von PlayStation Plus Premium gestreamt werden, werden nicht unterstützt“, so Sony in der Beschreibung.

Zusammen mit der Ankündigung des Namens und des Preises gingen die ersten Hands-On-Berichte an den Start. Einer stammt direkt von PlayStation und kann auf dem PlayStation Blog angeschaut werden. Auch IGN hatte die Möglichkeit, sich mit der kommenden Hardware zu beschäftigen. Ein entsprechendes Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Ebenfalls liegt eine Textversion vor.

IGN verweist darauf, dass die Akkulaufzeit eine große Frage ist, die noch nicht beantwortet werden kann: „Die Akkugröße von Portal steht noch nicht fest. Daher war Sony nicht bereit, eine Schätzung darüber abzugeben, wie lange man ohne Netzanschluss spielen kann.“ Entsprechende Tests sollen zum Launch nachgereicht werden.

Auf den Markt gebracht werden soll PlayStation Portal in diesem Jahr. Wann genau der Launch erfolgen wird, ließ Sony zunächst offen.

