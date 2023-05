Backbone One: Alternative zu Project Q bei Amazon bestellbar

Bis zur Veröffentlichung von "Project Q" können sich Spieler mit dem Backbone One in der PlayStation Edition auseinandersetzen, der ein Smartphone um die typischen Buttons und Sticks erweitert.

Sony hat während des jüngsten PlayStation Showcase mit „Project Q“ einen Handheld angekündigt, mit dem Spieler ihre Games von der PS5 auf das tragbare Gerät streamen können. Während noch unklar ist, wann genau die Hardware auf den Markt kommen soll, gibt es eine Alternative, die sofort verfügbar ist.

Schon gestern berichteten wir über den Backbone One in der PlayStation Edition als Android-Version. Dabei handelt es sich um einen Controller, mit dem ein Smartphone mit den üblichen Buttons und Sticks quasi in einen PlayStation-Handheld verwandelt werden kann, der das Streaming von PS4- und PS5-Spielen via Remote Play unterstützt und ebenfalls Mobile-Spiele wie „Fortnite“, „Call of Duty“ oder „Minecraft“ komfortabler macht.

Bei Amazon sind ab sofort Bestellungen möglich, was ebenfalls für die zuvor veröffentlichte iOS-Variante des Backbone One in der PlayStation Edition gilt.

Laut Hersteller ist der Controller mit zahlreichen Smartphones kompatibel, die einen USB-C-Anschluss haben und mindestens mit Android 10 bzw. mit einer kompatiblen iOS-Version laufen.

Komfortables Remote Play mit App

Mit dem neuesten Update der PS Remote Play-App auf Google Play erfolgt laut PlayStation Blog ein einfaches Einrichten und Spielen mit dem Backbone One in der PlayStation Edition, um die Spiele auf der PS5 und PS4 zu nutzen – sowohl unterwegs als auch zu Hause.

Wenn ihr die PlayStation App verwendet, könnt ihr beim Backbone One in der PlayStation Edition auf die Optionstaste doppeltippen, um ganz einfach auf die App zuzugreifen. Zudem unterstützt das neueste PlayStation App-Update die Controller-basierte Navigation im Querformat, um die Benutzererfahrung zu optimieren.

Ebenfalls können PlayStation-Spieler eine Backbone-App herunterladen. Darin befinden sich verschiedene PlayStation-Integrationen. Weitere Details sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

Wann hingegen „Project Q“ auf den Markt kommen wird, ist weiterhin offen. Auch zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Die Ankündigung des Sony-Handhelds mit ersten Informationen zur Hardware lest ihr hier.

