Death Stranding 2: Fans glauben, Matrix-Star könnte im Spiel auftauchen

Ein neuer Social-Media-Post von Entwickler-Genie Hideo Kojima bringt derzeit wieder die Gerüchteküche zum Brodeln. Der Japaner postete ein Bild von Keanu Reeves auf Instagram, weshalb die Fans nun glauben, dass der Star in "Death Stranding 2" auftauchen könnte.

Seit einer ganzen Weile wissen wir schon, dass Hideo Kojima mit seinem Team an dem Nachfolger des 2019 erschienenen „Death Stranding“ arbeitet. Worum es bei „Death Stranding 2“ geht, ist dabei noch fast gänzlich unbekannt. Kojima gab jedoch an, dass die Geschichte des Spiels aufgrund der COVID-19-Pandemie umgeschrieben werden musste.

Wie im ersten Teil werden auch in „Death Stranding 2“ wieder einige Stars zu sehen sein. Wegen einem neuen Beitrag auf Instagram glauben und hoffen die Fans nun, dass kein geringerer als Keanu Reeves eine Rolle in dem Spiel übernehmen könnte.

Kojima postet Bilder von Reedus und Reeves

Hideo Kojima ist sehr aktiv in den sozialen Medien unterwegs und postet immer mal wieder interessante und kryptische Beiträge, die die Fans rätseln lassen, welche Botschaft der japanische Entwickler nun wieder versteckt. Allerdings deutet Kojima hin und wieder auch wirklich Neuigkeiten zu seinen Projekten über Social Media an. Die Fans hoffen, dass dies nun auch bei den neuesten Bildern des Entwicklers der Fall ist.

Ganz unverhofft veröffentlichte Kojima vor wenigen Tagen einige Bilder von Norman Reedus und Keanu Reeves auf Instagram , die die beiden anscheinend freundschaftlich rumhängend zeigen. Beide Schauspieler sind Motorrad-Enthusiasten: Reedus hatte eine eigene Motorrad-Show auf dem amerikanischen Sender AMC und Reeves ist Mitbegründer von Arch Motorcycle. Was die Bilder zu bedeuten haben, ließ der Japaner offen, denn eine Beschreibung gibt es zu den Fotos nicht.

Dies ist aber nicht das erste Mal, dass Keanu Reeves mit Hideo Kojima in Verbindung gebracht wird. Der Schauspieler war bereits 2019 bei Kojima Productions zu Besuch. „Unser Keanu besuchte Kojima Productions“, schrieb der Entwickler damals auf Twitter. Wie Kojima zuvor bei der San Diego Comic-Con verraten hatte, wurde ihm Reeves als passender Schauspieler für „Death Stranding“ vorgeschlagen. Kojima hat sich jedoch lieber für den dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen als Cliff Unger entschieden. Keanu Reeves war danach in „Cyberpunk 2077“ in der Rolle des Johnny Silverhand zu sehen.

