Death Stranding: Mikkelsen verstand Spiel nicht wirklich, machte einfach mit

Der beliebte dänische Schauspieler Mads Mikkelsen hat in einem neuen Video über einige seiner bekanntesten Rollen gesprochen. Darunter war auch Cliff Unger in Hideo Kojimas „Death Stranding“, von dem Mikkelsen zugab, das er es kaum verstanden hat.

In einem neuen Video für GQ hat der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen einige seiner ikonischsten Rollen heruntergebrochen. Der Star war unter anderem in Titeln wie „James Bond: Casino Royale“, der Serie „Hannibal“ oder auch „Rogue One: A Star Wars Story“ zu sehen.

Daneben verkörperte Mikkelsen auch Cliff Unger in Hideo Kojimas 2019 erschienenem „Death Stranding“. In dem Video gab der Schauspieler an, dass sein Kollege Norman Reedus und er bei der Story nicht genau verstanden hätten, wovon Kojima eigentlich sprach. Die beiden hätten daraufhin nur im richtigen Moment genickt und ihre Szenen gespielt.

Story des Spiels war Mikkelsen zu vielschichtig

Zum Glück stand Mikkelsen nicht alleine mit seiner Unwissenheit zu „Death Stranding“ da, denn scheinbar hatte auch Norman Reedus, der den Protagonisten Sam Porter Bridges spielt, Probleme mit dem Plot. „Er [Hideo Kojima] hat mehr als einmal versucht, es uns vorzustellen, und wir sagten beide: Ich glaube, ich habe es verstanden, aber sollen wir einfach die Szene machen und dann übernimmst du?“, erklärt Mads Mikkelsen in dem Video. „Es war so vielschichtig, als er es erklärte. Norman und ich taten einfach unser Bestes, nickten im richtigen Moment sagten: Ich habe es verstanden, lass uns weitermachen.“

Mikkelsen erzählte auch ein wenig von dem Motion-Capture-Prozess. Die mitwirkenden Schauspieler trugen alle hautenge Anzüge und Kamera-Helme und der Däne gibt an, dass er sich ein wenig lächerlich vorkam. Aber zum Glück war er nicht der einzige in dem Aufzug. Der ganze Prozess habe auf den Schauspieler total verrückt gewirkt, weil sie etwas dargestellten, was später animiert wurde. Kojima hatte eine riesige Wand voller Zeichnungen, die zeigten, wie später alles aussehen sollte.

„Man muss ihm einfach vertrauen“, so Mikkelsen über Kojima. „Wir haben unsere Szenen gespielt, aber diese konnten sich noch immer verändern oder Kojima hat sie in Ordnung gebracht.“ Kojima sei zudem über alles dankbar gewesen, was die Darsteller gemacht haben. Selbst wenn die Schauspieler mit den Köpfen zusammengestoßen seien und gefragt haben, ob sie die Szene wiederholen sollen, hätte Kojima gesagt, dass es toll war und man im Nachhinein alles noch verändern könne.

