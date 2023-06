Death Stranding: Hideo Kojima spricht über Ausmaß seiner Beteiligung am Film

Hideo Kojima machte in den vergangenen Jahren keinen Hehl daraus, dass er ein Interesse an der Produktion von Filmen hat. Tatsächlich befindet sich zu seinem Videospiel „Death Stranding“ eine Filmadaption in Arbeit, bei der sich letztendlich die Frage stellt, wie weit der Schöpfer der Marke in das Projekt involviert ist.

Für eine Antwort sorgte Kojima kürzlich auf Twitter und umriss das Ausmaß seiner Beteiligung. Und wie es aussieht, ist die Mitarbeit des Game Designers tiefgreifend. Von der Produktion über den Plot bis hin zum Design – Kojima meint, dass er bei den meisten Aspekten des Filmprojekts seine Hände im Spiel hat.

„Nur um das klarzustellen: Ich bin stark in die Produktion, die Überwachung, den Plot, das Aussehen, das Design und den Inhalt der Verfilmung von Death Stranding involviert, allerdings nicht für die Regie verantwortlich“, so Kojima in einem Tweet.

Letztendlich werden Zuschauer den Namen von Kojima wohl häufig im Abspann lesen können. Wer letztendlich Regie führen wird, ist offen. Auch zur Besetzung gibt es noch keine tiefgreifenden Informationen.

Fest scheint aber zu stehen, dass es sich bei der Verfilmung von „Death Stranding“ nicht um einen riesigen AAA-Blockbuster handelt. Anstelle eines Big-Budget-Blockbusters à la Hollywood möchte das Team „eher einen Arthouse-Ansatz“ verfolgen.

Hideo Kojima möchte in den Weltraum

Bei der Premiere des neuen Dokumentarfilms „Connecting Worlds“ wurde der Game Director vom Summer Game Fest-Produzenten Geoff Keighley ebenfalls mit der Frage konfrontiert, an welchen Projekten Kojima in Zukunft arbeiten möchte.

Stephen Totilo von Axios schrieb auf Twitter, dass Kojima antwortete: „Ich möchte in den Weltraum fliegen. Ich will in den Weltraum und ein Spiel entwickeln, das man im Weltraum spielen kann… Also schickt mich bitte jemand in den Weltraum.“

Ganz ernst gemeint war diese Aussage sicherlich nicht. Aber bei Hideo Kojima weiß man das nie.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2:

Und wie geht es bei Kojima Productions im Videospielbereich weiter? Bekannt ist, dass im Studio an „Death Stranding 2“ gearbeitet wird. Der Titel ist für die PS5 geplant. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Doch wenn wir früheren Gerüchten Glauben schenken können, ist mit einem Launch im Jahr 2024 zu rechnen.

Weitere Meldungen zu Death Stranding.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren