Death Stranding: Film soll kein Hollywood-Blockbuster mit Explosionen werden

"Death Stranding" kommt in die Kinos. Doch statt Krachbumm-Action mit reichlich Explosionen bekommen die Zuschauer einen Film zu Gesicht, der sich nicht an den typischen Hollywood-Blockbustern orientiert, wie der Serienschöpfer Hideo Kojima versprach.

„Death Stranding“ gehört mittlerweile zu den Spielen, die auch für die große Leinwand bestätigt wurden. Während Einzelheiten zu den Release-Plänen noch ausstehen, sollten Zuschauer keinen typischen Hollywood-Blockbuster erwarten, wie der Serienschöpfer Hideo Kojima in einem Gespräch mit IGN zu Protokoll gab.

„Ich habe seit dem vergangenen Jahr jede Woche mit vielen Leuten in Hollywood telefoniert, und das nicht nur für Death Stranding“, so Kojima. „Ich habe viele Angebote erhalten. Aber meine Absicht war es von Anfang an nicht, einen Blockbuster-Film zu machen. Alex Lebovici von den Hammerstone Studios teilte meine Vision in dieser Hinsicht.“

Was würden Explosionen bringen?

Es habe viele Angebote gegeben, einen groß angelegten Film mit berühmten Schauspielern und auffälligen Explosionen zu machen. „Doch was würden Explosionen in Death Stranding bringen?“, so Kojima weiter. „Geld zu verdienen ist auch nichts, worauf ich mich konzentriere.“

Stattdessen strebt das Multitalent eine künstlerische Herangehensweise an. Und die einzige Person, die mit dem Angebot an Kojima herantrat, einen solchen Film zu machen, war Alex Lebovici, was den Game Designer glauben ließ, dass er „ein eher ungewöhnlicher Typ“ sei.

Kojima betonte ebenfalls, dass noch keine Entscheidung darüber gefallen sei, ob der Film Charaktere aus dem Spiel enthalten wird: „Das haben wir noch nicht ganz entschieden. Das Scheitern der Verfilmungen von Spielen vor einiger Zeit hat dazu geführt, dass es viele Filme gibt, die sich an Gamer richten, richtig? Deshalb haben sie auch den gleichen Look wie ein Spiel.“

Kojima möchte aber nicht, dass der „Death Stranding“-Film einen solchen Ansatz verfolgt. Vielmehr verfolge er das Ziel, die Welt von „Death Stranding“ so zu verändern und weiterzuentwickeln, dass sie gut zum Film passt.

„Ich habe Death Stranding gemacht, um ein Spiel zu sein. Und Spiele sind Spiele. Es gibt keinen wirklichen Grund, sie in Filme zu verwandeln. In gewisser Weise geht der Death Stranding-Film also in eine Richtung, die bisher noch niemand mit einer Filmadaption eines Spiels versucht hat“, so der Game Designer.

Abschließend betonte er: „Ich denke, dass ich etwas machen muss, das einige der Leute, die den Film sehen, dazu inspiriert, in 10 oder 20 Jahren selbst Entwickler zu werden.“

Die „Death Stranding“-Verfilmung wird vollständig von den Hammerstone Studios finanziert sowie von Hideo Kojima und Alex Lebovici produziert. Auch Lebovici meldete sich kürzlich zum Projekt zu Wort und betonte, dass der Film „viel intimer und bodenständiger“ sein werde als andere Big-Budget-Spielverfilmungen. Unsere Meldung zur Ankündigung des Streifens findet ihr hier.

