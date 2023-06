Death Stranding: Hideo Kojima verarbeitet Videospielgeschichte im Titel

Beat'em Up, Steath, Shooter und vieles mehr: „Death Stranding“ vereint sämtliche Videospiel-Genres in einem Spiel. Hideo Kojima äußert nun in einem Interview, wieso es dazu kam.

Hideo Kojimas „Death Stranding“ ist ein neuartiges Genre. Wir müssen Pakete zu isolierten Personen liefern, die in einer postapokalyptischen Welt zu überleben versuchen. Dabei stehen uns nicht nur eine Leiter und Seile, sondern auch zahlreiche andere Hilfsmittel zur Verfügung.

In einem Interview mit NHK World Japan hat Spieleentwickler Hideo Kojima etwas zu den Hintergründen von „Death Stranding“ verraten. Einer der Moderatoren erwähnte nämlich, dass er in im Kojima-Titel Anspielungen auf vergangene Klassiker entdeckt habe.

Mehrere Videospiel-Klassiker in „Death Stranding“

Die Leitern erinnern ihn an Donkey Kong, da in dem Spiel die einzelnen Ebenen mit Leitern verbunden sind. Die Sequenzen mit dem Fahrrad erinnerten ihn hingegen an Segas Hang-On erinnern, in dem Spieler und Spielerinnen sich auf einem Motorrad Rennen liefern.

Außerdem stehen einige Dinge wie der Lebensbalken in Verbindung mit Street Fighter II und in den Bosskämpfen gibt es zahlreiche Stealth- und Shooter-Passagen.

Daher kam ihm die Frage, ob Kojima seine eigene Videospielgeschichte in „Death Stranding“ verarbeiten will. Und tatsächlich: Kojima wollte viele Elemente aus 2D-Spielen in ein 3D-Spiel verpacken. Er verrät, dass der Moderator nun sein geheimes „Theme“ entdeckt habe. Er wollte klassische 2D-Elemente in ein Setting mit einer offenen Sandbox-Welt verfrachten.

Somit bestätigt Kojima die Theorie des Moderators und enthüllt, dass „Death Stranding“ ein Tribut an die Geschichte der Videospiele sein soll.

Das lässt die Frage aufkommen, welche Gimmicks wird im Nachfolger „Death Stranding 2“ entdecken werden. Der Titel befindet sich aktuell noch in der Entwicklung und soll in den nächsten Jahren für PlayStation 5 erscheinen.

