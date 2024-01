Death Stranding 2 – On The Beach: Titel bestätigt und 9 Minuten Spielszenen

Death Stranding 2 – On The Beach:

Wie erwartet hat Kojima Productions auf Sonys State of Play einen neuen Trailer zum "Death Stranding"-Nachfolger präsentiert. Ganze neun Minuten Lang dürft ihr hier zuschauen.

Im Vorfeld der großen State of Play stimmte Entwickler-Legende Hideo Kojima bereits auf „Death Stranding 2“ ein: Er postete auf Instagram ein Bild vom Sony-Event, was ein klarer Hinweis auf eine Beteiligung von ihm ist.

Eine Überraschung war das jedoch nicht. Denn schon einige Tage davor verriet der Leaker billbil-kun, dass bald Neuigkeiten zum zweiten Stranding-Adventure kommen. Zudem verriet er den angeblichen Titel: „Death Stranding 2: On the Beach“. Dieses Gerücht heizte Norman Reedus, der Schauspieler von Sam Porter Bridges, kurz darauf an.

Wieder einmal sollte der zuverlässige Leaker Recht behalten. Denn auf dem heutigen Sony-Event bestätigte sich dieser Name. Kojima Productions stellte einen cinematisch inszenierten Trailer zur Verfügung, indem am Ende der besagte Titel zu sehen war.

Viel spannender ist aber das vorher gezeigte Material zum Spiel. Ihr kriegt hier ausführliche Einblicke in Story, aber auch Gameplay ist zu sehen. Seht selbst:

Sam Porter arbeitet für eine zivile Organisation, die sich Drawbridge nennt. Der Protagonist begibt sich erneut auf eine Reise, die Welt zu vereinen. Dafür muss er neue Gebiete in das Netzwerk einbinden. Auffällig ist eine seltsame kleine Puppe, die er bei sich trägt.

Der Erscheinungszeitraum steht

Neben dem Trailer haben wir außerdem den Erscheinungszeitraum erfahren. 2025 wird es so weit sein. Wie ihr wisst erfolgt der Release für Sonys PlayStation 5.

Darüber hinaus gab Schöpfer Hideo Kojima bekannt: Er arbeitet nach „Death Stranding 2“ an einer neuen IP. Die Details dazu erfahrt ihr in einer separaten Meldung.

Bis der Nachfolger herauskommt, könnt ihr (noch mal) Teil eins spielen. Die Digital Deluxe Edition für PS5 kostet im Store aktuell nur 29,99 Euro – ein Rabatt von 50 Prozent. Spielt ihr auf PS4, könnt ihr die erwähnte Edition ebenfalls günstiger kriegen. Und zwar für 19,99 Euro. Habt ihr ein ausreichend starkes Apple-Gerät, könnt ihr seit gestern übrigens den Director’s Cut für die Hosentasche erwerben.

