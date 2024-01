Death Stranding: Director’s Cut für die Hosentasche hat einen Termin

Nachdem heute der mögliche Name von “Death Stranding 2” durchsickerte, folgte eine Ankündigung, die sich dem ersten Teil widmet.

Während der “Death Stranding Director’s Cut” auf der PS5 schon fast ein alter Hut ist, können Fans den Titel bald in die Hosentasche packen. Denn die Mobile-Version naht.

Für iPhone 15 Pro und weitere Geräte

Das Debütspiel von Kojima Productions erscheint am 30. Januar 2024 für iPhone 15 Pro mit A17 Pro-Chip und alle iPads und Macs mit M-Series-Chip. Der Preis des mobilen “Death Stranding” liegt bei 39,99 Euro. Allerdings werden im App Store vor dem Launch Rabatte gewährt, wie der Publisher 505 Games betont.

Inhaltlich bekommen Mobile-Spieler mit dem “Death Stranding Director’s Cut” das geboten, was auch PS5- und PC-Spieler erleben können. Hinzukommt die faszinierende Möglichkeit, im Spiel virtuelle Pakete auszuliefern, während Spieler mit dem Smartphone in der Hand echte Pakete ausliefern.

Die Ankündigung der mobilen Version erfolgte im vergangenen Jahr zusammen mit der Enthüllung des kostspieligen iPhone 15 Pro:

Ursprünglich veröffentlicht wurde “Death Stranding” im Jahr 2019 zunächst für die PS4. 2020 landete der Titel auf dem PC, bevor 2021 die PS5-Fassung an den Start ging. Neben der Überarbeitung umfasst der Director’s Cut einige zusätzliche Inhalte, darunter eine unterirdische Fabrik und zusätzliche Story-Missionen.

So steht es um Death Stranding 2

Auch wenn der erste Teil in Kürze einem neuen Publikum zugänglich gemacht wird, arbeitet Kojima Productions längst an “Death Stranding 2”.

In seiner Neujahrsansprache erwähnte Hideo Kojima das neue Spiel kurz und verwies ebenfalls auf andere laufende Projekte, die in diesem Jahr auf der To-Do-Liste stehen:

Die nächste Ankündigung zum Spiel könnte in Kürze folgen. Am Nachmittag machte das Gerücht die Runde, dass der finale Name von “Death Stranding 2” feststeht. Formell enthüllt werden könnte er während der nächsten State of Play-Ausgabe, die ebenfalls durch die Gerüchteküche ging.

