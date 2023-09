Death Stranding: Für iPhone 15 Pro angekündigt und bald verfügbar

Das einst zeitexklusiv für die PS4 veröffentlichte und später als Director’s Cut für PS5 nachgereichte “Death Stranding” ist auch auf dem PC erhältlich.

Eine weitere Plattform gesellt sich in Kürze hinzu. Hierbei handelt es sich ein wenig überraschend um das Apple iPhone 15 Pro, das in dieser Woche angekündigt wurde und auf dem A17 Pro-Chipsatz basiert.

Die neue CPU sei dank mikroarchitektonischer Verbesserungen und Design-Anpassungen bis zu zehn Prozent schneller, während auch die Neural Engine kräftig zulegen konnte. Die verbaute GPU ist laut Apple bis zu 20 Prozent zügiger unterwegs und ermöglicht “völlig neue Erlebnisse mit einem neuen 6-Kern-Design, das die Spitzenleistung und Energieeffizienz erhöht”.

“Mit hardwarebeschleunigtem Raytracing, das viermal schneller ist als softwarebasiertes Raytracing, bietet das iPhone 15 Pro eine flüssigere Grafik sowie immersivere AR-Anwendungen und Spielerlebnisse”, so der Hersteller weiter.

Dass Apple generell auf Konsolentitel abzielt und diese auf die eigene Hardware bringen möchte, verdeutlichen weitere Ankündigungen. So werden auch “Resident Evil 4”, “Resident Evil Village” und “Assassin’s Creed Mirage” den Weg auf das neue iPhone-Flaggschiff finden.

