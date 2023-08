God of War, Spider-Man & Starfield: Sollten laut Spencer auf Mobile-Systemen verfügbar sein

Auf der diesjährigen Gamescom hatten die Kollegen von Eurogamer die Möglichkeit, ein ausführliches Interview mit Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer zu führen.

Dabei sprach Spencer nicht nur über Themen wie mögliche Preissenkungen für die Konsolen. Auch das Mobile-Gaming und dessen weitere Entwicklung wurde in dem Interview thematisiert. Wie Spencer ausführte, handelt es sich bei den Mobile-Systemen um die am schnellsten wachsenden Plattformen der Videospielindustrie.

Daher sollte es den Entwicklern und Publishern zukünftig darum gehen, große Titel wie „God of War“, „Starfield“ oder „Marvel’s Spider-Man“ auch auf den Mobile-Geräten zur Verfügung zu stellen. Hier könnte vor allem der stetig wachsende Cloud-Gaming-Markt eine entscheidende Rolle spielen.

Spencer möchte Barrieren beseitigen

„Aber wenn ein Mobilgerät das einzige Gerät ist, das du als Verbraucher besitzen kannst, wie wirst du dann in der Lage sein, die erstaunlichen Spiele zu spielen, die auf dem Gamescom-Showfloor präsentiert werden? Ich finde, dass das Gerät, das du besitzt, keine Hürde für die Spiele sein sollte, die du spielen möchtest“, so Spencer.

Und weiter: „Ich möchte sicherstellen – zum Wohl dieser stationären Spiele -, dass sie auf der am schnellsten wachsenden Gaming-Plattform verfügbar sind, die zufällig das Mobiltelefon ist. Es ist wirklich die einzige der drei Plattformen, die wächst. Die Anzahl der Spieler auf Konsolen bleibt relativ stabil, ebenso wie auf dem PC. Die Mobile-Geräte hingegen sind in den letzten zehn Jahren wirklich der Haupttreiber für das Wachstum in dieser Branche gewesen.“

Beste Erfahrung trotz allem auf dem PC und den Konsolen

„Ich denke, wir verpassen etwas, wenn großartige storybasierte Spiele wie God of War, Starfield oder Spider-Man oder was auch immer nicht an diesen Orten verfügbar sind. Aber andere Unternehmen werden ihre Entscheidungen an Orten treffen, an denen die Leute spielen können. Wir können unsere Spiele auf dem PC und der Konsole veröffentlichen. Die Modelle, die wir nutzen, um auf den Mobiltelefonen präsent zu sein, erlauben es uns heute nicht, Spiele dort anzubieten, da die Plattforminhaber es uns nicht gestatten“, ergänzte Spencer.

Auch wenn die beste Spielerfahrung laut Spencer weiterhin auf dem PC oder den Konsolen zu finden sein wird, könnten Cloud-Gaming-Dienste oder andere zukünftige Technologien dazu führen, dass große Triple-A-Produktionen auch auf den Mobile-Systemen angeboten werden können.

„Wir haben natürlich auch xCloud, es gibt Boosteroid, es gibt Ubitus. Du entkoppelst, wo das Spiel ausgeführt wird, von dem Ort, an dem es gespielt wird, und das ermöglicht es dir, auf einem Mac, einem Chromebook, einem Telefon oder einem Smart TV zu spielen“, führte Spencer zu seiner Vision für ein möglichst barrierefreies Gaming aus.

In den vergangenen Jahren bauten mehrere große Publisher ihre Ressourcen im Mobile-Bereich aus. Während Take-Two Interactive Anfang 2022 beispielsweise die Übernahme des Mobile-Riesen Zynga bekannt gab, erwarb Sega die „Angry Birds“-Macher von Rovio Entertainment.

Sony Interactive Entertainment hingegen sicherte sich im vergangenen Sommer das deutsch-finnische Mobile-Studio Savage Game Studios.

