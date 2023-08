Xbox: Mid-Gen-Konsole in Arbeit? Phil Spencer äußert sich

Wird Microsoft in der Mitte der laufenden Generation ein neues Modell der Xbox Series mit mehr Hardware-Power auf den Markt bringen? Im Rahmen der Gamescom 2023 nahm sich Phil Spencer diesem Thema noch einmal an.

Sony wird angeblich in diesem Jahr eine Art PS5 Slim mit einem abnehmbaren Laufwerk auf den Markt bringen, während für Ende 2024 Gerüchten zufolge eine PS5 Pro mit mehr Leistung geplant ist.

Bestätigt wurde von Sony weder die eine noch die andere Konsole. Ein Dementi gab es ebenfalls nicht. Gesprächsbereiter zeigte sich zuletzt der Xbox-Hersteller und reagierte auf die Frage, ob der Xbox Series S und der Xbox Series X ein neues Mid-Gen-Modell zur Seite gestellt wird.

Nachdem Microsoft eine solche Möglichkeit in den vergangenen Monaten wiederholt ausschloss, bestätigte der Xbox-Chef Phil Spencer im Rahmen der Gamescom 2023, dass das Unternehmen nur an einer Xbox Series S mit größerem Speicherplatz arbeitet und momentan kein Mid-Gen-Refresh in der Planung sei.

Spencer ist der Meinung, dass man sich erst am Ende des Anfangs der laufenden Generation befindet und die Entwickler sich mit der aktuellen Hardware vertraut machen müssen, um das Beste aus ihr herauszuholen.

Es geht nicht nur um Pixelzahl oder Auflösung

Technisch betrachtet scheint Spencer keine Notwendigkeit darin zu sehen, eine potentere Hardware auf den Markt zu bringen. In seiner Begründung zog er einen Vergleich mit dem PC.

„Was die Erhöhung der Framerate und der Auflösung angeht, schaue ich mir an, was auf dem PC mit High-End-GPUs und High-End-CPUs passiert. Und es geht nicht immer nur um die Pixelzahl oder die Auflösung. Ich denke, es geht um Beleuchtungstechniken. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die dafür sorgen, dass ein Spiel gut aussieht und sich gut anfühlt“, so Spencer, der glaubt, dass es noch eine Menge Spielraum gibt.

Gegen eine Xbox mit mehr Leistung könnte auch die reduzierte Leistungsfähigkeit der Xbox Series S sprechen, die einigen Entwicklern schon jetzt Probleme bereitet. Die Xbox-Version von „Baldur’s Gate 3“ erscheint aufgrund dieser Schwierigkeiten erst nach der PS5-Fassung. Auch Remedy ist der Meinung, dass die abgespeckte Hardware die Entwicklung von Anfang an negativ beeinflusst.

Sollte Microsoft eine potentere Konsole als die Xbox Series X auf den Markt bringen, wäre die Xbox Series S innerhalb der Produktfamilie noch weiter abgehängt, was eine weitere Unterstützung wenig sinnvoll erscheinen lassen würde. Diese wurde von Microsoft allerdings langfristig zugesichert.

Ob Sony tatsächlich zwei weitere Modelle der PS5 auf den Markt bringen wird, ist ebenfalls offen. Die Gerüchte zur PS5 mit dem abnehmbaren Laufwerk und zur PS5 Pro wurden vom Insider Tom Henderson verbreitet. Ebenfalls sprach er von einem Streaming-Headset und neuen Kopf- bzw. Ohrhörern. Diese Produkte wurden inzwischen offiziell bestätigt und bekamen einen Preis. Die Kopfhörer beginnen bei 149,99 Euro. Der Handheld kostet 219,99 Euro.

