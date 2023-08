Xbox Series S: Ein mögliches Ende der Unterstützungspflicht? Das sagt Phil Spencer

In der Vergangenheit äußerten sich mehrere Entwickler beziehungsweise Studios kritisch zur Hardware der Xbox Series S und forderten sogar ein Ende der Unterstützungspflicht. Ein Thema, auf das Microsofts Phil Spencer in einem Interview einging.

In den vergangenen Monaten äußerten sich Studios immer wieder kritisch zur überschaubaren Hardware-Leistung der Xbox Series S und die Tatsache, dass diese negativen Einfluss auf die Entwicklung eines Spiels haben kann. Zuletzt sorgte hier das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ für neuen Gesprächsstoff.

Da es den Larian Studios bisher nicht gelang, den Splitscreen-Coop auf der Xbox Series S in einer zufriedenstellenden Performance zu realisieren, wurde die Xbox-Fassung des Fantasy-RPGs auf einen unbestimmten Termin verschoben. Die PlayStation 5 hingegen wird am 6. September 2023 versorgt.

Wie Phil Spencer in einem aktuellen Interview verriet, arbeitet Microsoft mit den Larian Studios aktuell an einer Behebung der Probleme und geht davon aus, dass für diese eine Lösung gefunden werden kann.

Gleichzeitig nutzte Spencer das Interview, um klarzustellen, dass bezüglich der Xbox Series S nicht mit einem Ende der Unterstützungspflicht zu rechnen ist. Dies bedeutet, dass Entwickler und Publisher, die ein Spiel für die Xbox Series x veröffentlichen möchten, auch auf lange Sicht dazu verpflichtet sind, dieses zudem auf der Xbox Series S anzubieten.

Es geht nicht um eine technische Parität

Spencer dazu: „Ich sehe keine Welt, in der wir die S fallen lassen. In Bezug auf die Parität glaube ich nicht, dass Sie von uns oder von Larian gehört haben, dass es hierbei um Parität geht. Ich denke, das ist eher etwas, worüber die Community spricht. Es gibt Funktionen, die heute auf der X verfügbar sind, die nicht auf der S verfügbar sind, selbst in unseren eigenen Spielen. Darunter das Ray-Tracing, das auf der X funktioniert, aber auf der S in bestimmten Spielen nicht.“

„Also für einen S-Kunden, der ungefähr die Hälfte von dem ausgegeben hat, was der X-Kunde ausgegeben hat, ist klar, dass es nicht auf die gleiche Weise laufen wird“, ergänzte Spencer. „Ich möchte gewährleisten, dass Spiele auf beiden Plattformen verfügbar sind. Das ist unsere Aufgabe als Plattformanbieter. […] Und ich denke, wir werden das mit Larian schaffen. Daher mache ich mir keine allzu großen Sorgen darüber. Allerdings haben wir daraus einige Erkenntnisse gewonnen.“

Weitere Meldungen zu Xbox Series S:

Abschließend wies Spencer darauf hin, dass die Xbox Series S für Microsoft eine wichtige Rolle spiele, da es dem Redmonder Unternehmen darum ging, eine Konsole anzubieten, die zu einem erschwinglichen Preis erhältlich ist.

„Einen Einstiegspreis für Konsolen unter 300 US-Dollar zu haben, ist eine gute Sache für die Branche. Ich denke, es ist wichtig, dass die Switch das geschafft hat. […] Also sind wir dahingehend engagiert“, wird der CEO von Microsofts Gaming-Sparte diesbezüglich zitiert.

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu Xbox Series S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren