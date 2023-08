Sega: Publisher schließt die Übernahme der Angry Birds-Macher offiziell ab

Im April kündigte der Publisher Sega die Übernahme der „Angry Birds“-Macher von Rovio Entertainment an. Der Kaufpreis des finnischen Studios liegt laut offiziellen Angaben bei umgerechnet 706 Millionen Euro.

Wie Sega in einer kurzen Mitteilung bekannt gab, wurde die Übernahme von Rovio Entertainment in dieser Woche offiziell abgeschlossen. „Willkommen in der Sega-Familie @Rovio! Wir freuen uns sehr, Rovios Mitgliedschaft in der Sega-Gruppe zu feiern. Machen Sie sich bereit für aufregende Abenteuer, die vor uns liegen“, so Sega in einem offiziellen Tweet.

Konkrete Details zu kommenden Projekten, an denen Sega und Rovio Entertainment zukünftig arbeiten werden, wurden bislang allerdings nicht genannt.

Segas Position im Mobile-Bereich soll gestärkt werden

Anfang Mai ging Sega aber zumindest auf die Ziele ein, die das Unternehmen mit der Übernahme von Rovio Entertainment verfolgt und wies darauf hin, dass es den „Sonic“-Machern in erster Linie darum gehen wird, die eigene Position auf dem Markt für Mobile-Spiele auszubauen. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, wird Rovio Entertainment unter der Schirmherrschaft von Sega nicht nur an weiteren Mobile-Titeln auf Basis hauseigener Marken wie „Angry Birds“ arbeiten.

Stattdessen kündigte Shuji Utsumi, Segas President of Consumer Games and Transmedia, an, dass Rovio Entertainment zudem Zugriff auf die Marken von Sega erhalten wird. Damit soll das finnische Studio in die Lage versetzt werden, große Sega-Marken wie „Sonic“ auf den Mobile-Plattformen zu etablieren und für den Publisher neue Märkte zu erschließen.

Auch wenn der Fokus der Übernahme klar auf dem Mobile-Bereich liegt, könnten auf kurz oder lang auch Spielerinnen und Spieler auf dem PC sowie den Konsolen von der Übernahme profitieren.

Demnach könnte Rovio Entertainment in Zusammenarbeit mit Sega eigene Mobile-Titel für weitere Plattformen veröffentlichen. Spruchreif sei diesbezüglich aber noch nichts.

