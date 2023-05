Sega: Diese Ziele verfolgt der Publisher mit dem Kauf der Angry Birds-Macher

Im April kündigte Sega die Übernahme der "Angry Birds"-Schöpfer von Rovio Entertainment an. In einer aktuellen Pressekonferenz wurde verraten, welche Ziele mit der Übernahme verfolgt werden.

Im vergangenen Monat gaben die „Sonic“- und „Yakuza“-Macher von Sega bekannt, dass das Unternehmen mit Rovio Entertainment das verantwortliche Entwicklerstudio hinter der erfolgreichen „Angry Birds“-Marke übernehmen wird.

Im Rahmen einer aktuellen Pressekonferenz ging Sega auf die Ziele ein, die der japanische Publisher mit der umgerechnet rund 706 Millionen Euro teuren Übernahme verfolgt. Wenig überraschend wird es Sega darum gehen, das eigene Mobile-Geschäft zu stärken – vor allem im Westen.

Laut den Angaben von Sega sind die Märkte außerhalb Japans nämlich gerade einmal für zwölf Prozent aller Umsätze verantwortlich, die das Unternehmen mit seinen Mobile-Titeln erwirtschaftet.

Zum Vergleich: Im Bereich der PC- und Konsolen-Spiele von Sega machen die Märkte außerhalb Japans 80 Prozent des generierten Umsatzes aus.

Rovio erhält Zugriff auf die Marken von Sega

Weiter führte Shuji Utsumi, Segas President of Consumer Games and Transmedia, aus, dass Rovio Entertainment unter der Schirmherrschaft von Sega nicht nur weiter an „Angry Birds“ und andere Marken des Mobile-Studios arbeiten wird. Darüber hinaus erhält das finnische Studio Zugriff auf die Marken von Sega und soll die „Sonic“-Macher dabei unterstützen, ihre beliebtesten Serien auf den Mobile-Plattformen zu etablieren.

Wie Alexandre Pelletier-Normand, der CEO von Rovio Entertainment, ergänzte, freut sich sein Studio auf die kreativen Möglichkeiten und Herausforderungen, die mit den Arbeiten an den Marken von Sega einhergehen. Auch wenn der Fokus der Übernahme mehr als offensichtlich auf dem Mobile-Geschäft von Sega liegt, wurden auch der PC und die Konsolen kurz angesprochen.

Dank der Übernahme durch Sega sollen die Entwickler von Rovio Entertainment nämlich in die Lage versetzt werden, mehrere ihrer Projekte für die Konsolen und den PC zu veröffentlichen. Darunter diverse Ableger der „Angry Birds“-Reihe.

Entsprechende Ankündigungen möchten Sega und Rovio Entertainment vornehmen, wenn die Zeit dafür reif ist.

