Death Stranding 2: Norman Reedus heizt Gerüchte um Untertitel an

"Death Stranding 2" erhält angeblich den Namenszusatz "On the Beach". Während Hideo Kojima vom zuständigen Entwicklerstudio die Gerüchte verfolgen und vielleicht sogar dirigieren wird, sorgte der beteiligte Schauspieler Norman Reedus für Gesprächsstoff.

“Death Stranding 2” könnte kurz vor einer großen Enthüllung stehen. Während die Existenz des Spiels aus dem Hause Kojima Productions längst kein Geheimnis mehr ist und der Titel im Dezember 2022 offiziell angekündigt wurde, warten Fans auf die Bestätigung des Termins und dergleichen.

Zumindest der finale Name von “Death Stranding 2” könnte feststehen. Er wurde vom Insider Billbil-kun genannt und beinhaltet laut seiner Aussage den Zusatz “On the Beach”.

Während Hideo Kojma, der verantwortliche Game-Designer und Kopf des Entwicklers, weiterhin schweigt, lässt ein Instagram-Beitrag des Schauspielers Norman Reedus vermuten, dass Billbil-kun einmal mehr ins Schwarze traf.

Am Strand wird gewartet

Auf Instagram postete Reedus ein Video mit Szenen aus dem ersten “Death Stranding”. Zu sehen und zu hören ist im Clip die Zeile „I’ll be waiting for you on the beach“ – also “Ich warte am Strand auf dich”.

Norman Reedus's latest post on Instagram.



"I'll be waiting for you on the beach." 👀#DeathStranding #DeathStranding2 pic.twitter.com/p3JakyAMln — KAMI (@Okami13_) January 25, 2024

Davon abgesehen lieferte Reedus keine weiteren Informationen, was angesichts der Tatsache, dass er wahrscheinlich nicht viel verraten darf, nicht überraschend ist.

Offen ist in diesem Sinne, ob die Gerüchte um den finalen Namen im Rahmen der Marketingkampagne von “Death Stranding 2” mit dem Video untermauert oder auf die Schippe genommen werden sollen.

Letztendlich passiert im Hause Kojima selten etwas zufällig:

Möglicherweise, wenn auch eher unwahrscheinlich, möchte Reedus mit dem Instagram-Post auch nur auf die bevorstehende Veröffentlichung des ursprünglichen “Death Stranding” für iPhone und iPad aufmerksam machen.

Begleitet wird die mobile Version des Kojima-Titels von einem besonderen Controller, der aus dem Smartphone eine Art Handheld macht:

State of Play in den nächsten zwei Wochen?

Laut Billbil-kun, der eine ordentliche Erfolgsbilanz vorweisen kann, wird der finale Name von “Death Stranding 2” in den nächsten zwei Wochen enthüllt, voraussichtlich im Rahmen einer neuen State of Play-Ausgabe.

Ein weiteres Thema sei die Ankündigung eines Remakes oder Remasters von “Until Dawn”, das nach dem PS4-Launch im Jahr 2015 ebenfalls für den PC erscheinen soll.

Beide Gerüchte wurden bisher nicht bestätigt. Da Sony die State of Play-Ausgaben in der Regel kurz vor der Ausstrahlung ankündigt, könnten die nächsten zwei Wochen spannend werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren