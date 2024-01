Death Stranding: Handheld-Erfahrung dank Backbone-Controller

"Death Stranding" wird mobil. Und einen dazugehörigen Controller können Spieler ebenfalls kaufen. Der Backbone One wurde passend zum Kojima-Spiel in einer Special-Edition angekündigt.

Das einst PS4-zeitexklusive “Death Stranding” verweilt mittlerweile auf anderen Plattformen. Dazu gehören der PC und die Current-Gen-Konsole PS5. Doch auch Mobile-Spieler können bald loslegen, wie wir gestern berichteten.

Dank eines parallel angekündigten Backbone-Controllers erleben Mobile-Spieler bei ihren Sessions eine Art Handheld-Erfahrung. Das Sondermodell wurde passend zum iOS-Launch an das Spiel von Kojima Productions angepasst.

Death Stranding gibt es gratis dazu

Der Backbone One-Controller in der “Death Stranding”-Edition verfügt über ein individuelles Produkt- und Verpackungsdesign. Es verbindet den bekannten Look des Backbone One mit der künstlerischen Vision von Hideo Kojima.

Zudem profitieren Käufer des limitierten Backbone One von einem besonderen Angebot. Sie erhalten einen kostenlosen Zugriff auf den “Death Stranding Director’s Cut” für iOS.

Wie 505 Games bekannt gab, handelt es sich bei dieser mobilen Version von “Death Stranding” um einen Universalkauf. Selbst auf iPads und Macs mit einem Chip der M-Serie läuft das Spiel. Das gilt auch für die Gratis-Version beim Kauf des Backbone-Controllers.

Die Vorderseite des “Death Stranding”-Controllers verfügt über ein Design mit gelb-orangefarbenem und transparentem Muster an den Griffen. Die Rückseite der Griffe ist komplett in einem gelb-orangefarbenen Design gehalten.

Im Inneren des Controllers sind die Logos von Backbone und Kojima Productions zu finden, während auf der Rückseite das “Death Stranding”-Logo erscheint, wenn ein Smartphone angeschlossen ist.

Bestellungen ab Ende Januar möglich

Internationale Bestellungen starten am 30. Januar 2024 um 3 Uhr auf der Webseite von Kojima Productions. Der Preis des Backbone One in der Special Edition liegt bei rund 125 Dollar. Kompatibel ist das Zubehör mit dem iPhone 15 und Android-Geräten mit USB-C-Anschluss.

Backbone hat bereits in der Vergangenheit mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet. Im Jahr 2022 kooperierte man beispielsweise mit PlayStation, um einen Backbone One-Controller im Look des DualSense auf den Markt zu bringen. Mit PlayStation Portal ist Sony seit Ende 2023 selbst wieder auf dem Handheld-Markt aktiv.

