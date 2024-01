Until Dawn: Remake oder Remaster? – PS5-Version angeblich im Anflug

Erst gestern berichtete billbil-kun auf Dealabs über angeblich bald kommende Infos zu „Death Stranding 2“. Den nächsten Artikel veröffentlichte er bereits heute. Hier geht es um das erzählerische Horror-Abenteuer „Until Dawn“ aus dem Jahr 2015.

Seinen Informationen zufolge kommt das beliebte Horrorspiel in neuem Gewand zurück. Sowohl für die PlayStation 5 als auch den PC befindet sich angeblich eine aktualisierte Version in Arbeit.

Eine Frage ist ungeklärt

Schon seit mindestens einem Jahr soll Supermassive Games an der Neuauflage arbeiten. Unklar ist hierbei, ob es sich um ein Remaster oder sogar ein Remake handelt. Jedenfalls soll der Titel gleich bleiben.

„Das ist leider eine der Informationen, die uns noch nicht bekannt sind“, schreibt billbil-kun über das Thema Remake/Remaster.

Eine grafische Verbesserung ist so gut wie sicher. Möglich wären auch ein paar neue Inhalte, wie es beim kürzlich veröffentlichten „The Last of Us Part 2 Remastered“ zu sehen ist. Wir sind gespannt und halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Angesichts der geplanten Verfilmung würde eine Neuauflage definitiv Sinn ergeben:

Ein Gerücht zu einer technisch überarbeiteten PS5-Umsetzung gab es bereits im Juni 2022. Bis heute hat sich dies jedoch nicht bewahrheitet. Ob es diesmal stimmt? Zumindest handelt es sich bei billbil-kun um einen der glaubwürdigsten Leaker der Gaming-Welt. Regelmäßig leakt er die kommenden PS-Plus-Titel, zudem hat er „Mortal Kombat 1“ kurz vor der Ankündigung enthüllt. Es wäre keine Überraschung, wenn er ein weiteres Mal richtig liegt.

Die PS4-Fassung von „Until Dawn“ ist jedenfalls für 19,99 Euro zu haben. Mit einem Metascore in Höhe von 79 Punkten konnte das Grusel-Abenteuer damals die Presse überzeugen, weshalb der Kauf durchaus lohnt.

Weitere Meldungen zu Until Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren