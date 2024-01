Until Dawn: Supermassives Horror-Hit wird verfilmt

Until Dawn:

Wie bekannt gegeben wurde, wird ein weiterer erfolgreicher Horror-Titel den Weg auf die große Leinwand finden. Die Rede ist von Supermassives "Until Dawn", das sich auf der PS4 großer Beliebtheit erfreute.

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass der kontrovers diskutierte Horror-Titel „Martha is Dead“ verfilmt wird. Dabei blieb es für Horror-Fans allerdings nicht.

Stattdessen berichtet The Hollywood Reporter, dass ein weiterer beliebter Horror-Titel in Form eines Filmes umgesetzt wird. Die Rede ist von Supermassives „Until Dawn“. „Until Dawn“ erschien im Sommer 2015 exklusiv für die PS4 und punktete seinerzeit mit der dichten Atmosphäre und seiner unterhaltsamen Geschichte, die sich bewusst an klassischen Teenie-Horror-Slashern anlehnte.

Mit „Until Dawn: Rush of Blood“ folgte im Jahr 2016 ein Spin-off für PlayStation VR, das sich spielerisch als eine virtuelle Achterbahnfahrt verstand. Zur Handlung der Verfilmung von „Until Dawn“ nannte The Hollywood Reporter keine konkreten Details.

Allerdings wird berichtet, dass die Verantwortlichen beim kreativen Team der Verfilmung auf diverse alte Bekannte setzen.

Ein überarbeitetes Drehbuch aus der Feder von Gary Dauberman?

Laut dem Bericht von The Hollywood Reporter schrieb Blair Butler („The Invitation“) das ursprüngliche Drehbuch des „Until Dawn“-Films. Allerdings sollen die Verantwortlichen hinter dem Projekt mit dem ersten Drehbuch nicht zufrieden gewesen sein. Dies wiederum führte zu einer Überarbeitung des Skripts.

Die neue Fassung des Drehbuchs stammt laut The Hollywood Reporter aus der Feder von Gary Dauberman („Annabell“, „The Nun“). Als Regisseur des „Until Dawns“-Films soll wiederum David F. Sandberg („Shazam!“, „Annabelle: Creation“) fungieren.

Abgesehen von der Tatsache, dass sich die Verfilmung des PS4-Hits als „eine Liebeserklärung an das Horror-Slasher-Gerne verstehen wird“, wurden zur Handlung leider keine weiteren Details genannt.

Im nächsten Jahr feiert „Until Dawn“ sein zehntes Jubiläum. Daher wird spekuliert, dass die Verfilmung passend zum Geburtstag des Horror-Hits 2025 veröffentlicht werden könnte. Dafür spricht auch die Tatsache, dass Screen Gems und PlayStation Productions laut The Hollywood Reporter in Kürze mit den Dreharbeiten beginnen könnten.

Sollten sich die Angaben des Magazins bewahrheiten, dürften uns in den nächsten Monaten handfeste Details zu zur Geschichte oder den Darstellern der „Until Dawn“-Verfilmung erreichen.

