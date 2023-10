Five Nights at Freddy’s : Horrorspielverfilmung knackt Rekorde

Five Nights at Freddy's :

Der Film zur Videospielreihe "Five Nights at Freddy's" ist überaus erfolgreich gestartet. Mehrere Rekorde wurden bereits gebrochen.

Seit dem 26. Oktober läuft „Five Nights at Freddy’s“ in den Kinos. Es handelt sich um eine Verfilmung der titelgebenden Horrorspielreihe, die mittlerweile neun Ableger vorweisen kann.

Mittlerweile ist klar, dass der Horrorfilm ein voller Erfolg ist: Mit einem Einspielergebnis von 130 Millionen US-Dollar in den USA und Kanada wurden gleich mehrere Kassenrekorde gebrochen. 78 Millionen US-Dollar sind in den USA und Kanda zustandegekommen, 52 Millionen US-Dollar im Ausland.

Besonders beeindruckend sind diese Zahlen, weil das Budget nur 20 Millionen US-Dollar betrug. Außerdem ist der Film zeitgleich zum Kinostart beim Streamingdienst Peacock gestartet.

Im Bezug auf Hybrid-Filme von Universal und Peacock ist es das größte inländische Startwochenende aller Zeiten. Zudem könnte „Five Nights at Freddy’s“ der umsatzstärkste Eröffnungsfilm von Blumhouse werden. Denn der Umsatz von „Halloween Ends“ (104 Millionen US-Dollar) war schon nach drei Tagen überschritten, während „Halloween Kills“ (133 Millionen US-Dollar) wohl in Kürze überholt wird.

Erfolgreichstes Horror-Debüt 2023

Zusätzlich legte „Five Nights at Freddy’s“ das erfolgreichste Horror-Debüt im Jahr 2023 hin. Sowohl „Scream 6“ (106 Millionen US-Dollar) als auch „The Nun 2“ (85 Millionen US-Dollar) ließ die Videospieladaption hinter sich.

Noch ein Fakt: Der Film hatte das zweitgrößte Eröffnungswochenende einer Spielverfilmung, reiht sich direkt hinter „The Super Mario Bros. Movie“ ein. Die filmische Umsetzung mit dem weltbekannten Klempner knackte in diesem Jahr ebenfalls Rekorde und ist die größte Spielverfilmung überhaupt.

Weitere Meldungen zu Filmen:

Hinsichtlich der Pressewertungen kann „Five Nights at Freddy’s“ weniger glänzen. So liegen 18 gemischte, 14 negative und gerade mal zwei positive Reviews vor. Der Metascore: nur 33 Punkte, was dem roten Bereich zuzuordnen ist. Deutlich besser sieht es wiederum beim User-Score aus, der 8,2 Punkte beträgt. Hier fällt der Großteil der Wertungen positiv aus.

Hat jemand von euch den Film gesehen? Falls ja, wie hat er euch gefallen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

Weitere Meldungen zu Five Nights at Freddy's.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren