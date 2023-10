Halloween 2023: 7 Horrorfilme und -serien zum wohligen Gruseln

Halloween steht mal wieder vor der Tür und passend zum wohl gruseligsten Tag des Jahres möchten wir euch nachfolgend sieben Horrorfilme und -serien empfehlen, die perfekt zum wohligen Gruseln geeignet sind. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß bei eurem Filmabend.

Castlevania

Das düstere Fantasy-Abenteuer orientiert sich lose an Konamis Videospielklassiker „Castlevania III: Dracula’s Curse“ und rückt den berüchtigten Monsterjäger Trevor Belmont in den Mittelpunkt. Nachdem Draculas Frau auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist, schwört dieser grausame Rache an der Menschheit nehmen zu wollen. Er entfesselt eine wahre Armee alptraumhafter Nachtkreaturen und Trevor sowie seine Freunde haben alle Mühe, diese aufzuhalten.

„Castlevania“ ist streng genommen keine reine Horrorserie, doch sie eignet sich definitiv gut als Einstiegspunkt in das Genre. Des Weiteren bekommt ihr mit der Animationsserie eine der bisher besten Videospiel-Adaptionen überhaupt. Abseits der hervorragend animierten wie gleichermaßen blutigen Actionszenen besticht die Serie ebenfalls mit ihren gut ausgearbeiteten Charakteren sowie der einen oder anderen unvorhersehbaren Wendung.

Mit „Castlevania: Nocturne“ startete vor wenigen Wochen übrigens die Fortsetzung, die mit Richter Belmont einen neuen Hauptcharakter einführt.

Don’t Breathe

Eine Gruppen von Freunden glaubt, das perfekte Opfer für einen Überfall gefunden zu haben. Sie wollen eines blinden Mannes einbrechen, von dem sie wissen, dass er sehr wohlhabend ist. Allerdings ahnen sie nicht, zu was für einem Horrortrip sich dieser Raubzug letztendlich entwickeln soll.

Dieser Horror-Thriller lebt vor allem von seiner ungemein effektiven Kameraarbeit, die die dunklen Korridore des Hauses stets perfekt einfängt. So wird allmählich eine enorme Spannung aufgebaut, die euch den einen oder anderen Schrecken einjagen dürfte. Bei „Don’t Breathe“ ist der Name wirklich Programm!

Evil Dead Rise

Die Teufel tanzen wieder! Diesmal jedoch nicht in einer abgelegenen Gegend, sondern mitten hinein in die Stadt der Engel. Nach einem Erdbeben stolpert die junge Danny über ein mysteriöses Buch. Wenig später sollen sich die Ereignisse zu überschlagen beginnen, denn eine finstere Macht wurde befreit, die es auf die junge Frau und ihre Familie abgesehen hat! Ob sie diesem Albtraum werden entkommen können?

Der jüngste Ableger der beliebten Horrorfilm-Franchise startete dieses Jahr in den deutschen Kinos und erweitert die einst von Horrormeister Sam Raimi („Spider-Man“) ins Leben gerufene Reihe um einen weiteren hervorragenden Ableger. Fans von Gore- und Splatter-lastigen Horrorfilmen kommen mit „Evil Dead Rise“ bestimmt auf ihre Kosten, wobei der Spaß, für den die Reihe steht, nie auf der Strecke bleibt. Mit anderen Worten: Dieser Film ist „groovy“.

Mieruko-chan

Miko verfügt über eine besondere Gabe, denn sie kann Wesen sehen, die den meisten Menschen verborgen bleiben. Während andere Anime-Protagonisten nun womöglich versuchen würden, diese Monster zu bekämpfen oder den Fluch loszuwerden, geht das Mädchen einen anderen Weg. Sie entscheidet sich dafür, diese Wesen zu ignorieren und tut so, als würde sie sie gar nicht bemerken. Ob sie ihr Leben tatsächlich einfach so weiterleben kann?

Die Anime-Serie von Studio Passione („Café Liebe“) punktet nicht nur mit einer interessanten Prämisse und wirklich furchteinflößenden Monsterdesigns, sondern vor allem mit seinem unterhaltsamen Mix aus Horror und Comedy. Zudem helfen die guten Animationen dabei, eine wohlige Gruselatmosphäre aufzubauen, die von einem stimmungsvollen Soundtrack untermalt wird. Hier erlebt ihr ein charmantes Abenteuer, das gleichermaßen gruselig und witzig ist.

No One Will Save You

Im Mittelpunkt dieses Sci-Fi-Horrorfilms steht Brynn, eine begabte junge Frau. Seit sie sich von der Gesellschaft entfremdet hat, hat sie in jenem Haus, in dem sie einst aufwuchs, einen Rückzugsort gefunden. Eines Nachts wird sie von merkwürdigen Geräuschen geweckt, die von mysteriösen Wesen verursacht werden. Brynn muss sich ihrer Vergangenheit stellen, um diesem Albtraum irgendwie lebendig entkommen zu können.

Mit „No One Will Save You“ erhaltet ihr einen speziellen Horrorfilm, denn Regisseur Brian Duffield („Underwater – Es ist erwacht“) verzichtet in seinem neuesten Werk weitestgehend auf Dialoge. Herauskommt ein spannender Film, der euch sicherlich in seinen Bann ziehen wird. Das liegt nicht nur an der hochwertigen Inszenierung des Streifen, sondern insbesondere an der hervorragenden Leistung von Hauptdarstellerin Kaitlyn Dever („Booksmart“).

Parasyte the maxim

Außerirdische Parasiten breiten sich auf der Erde aus, doch niemand scheint etwas von dieser Invasion zu bemerken. Nun, fast niemand, denn Oberschüler Shinichi erfährt tatsächlich vom Vorhaben der Außerirdischen. Grund hierfür ist ein Parasit, dem es nicht gelungen ist, seinen ganzen Körper zu übernehmen. Stattdessen steckt Migi, wie das Alien von unserem Hauptcharakter genannt wird, in Shinichis rechter Hand fest. Ob sie den Verlauf des Kampfes beeinflussen können?

Freunde gepflegter Body Horror-Unterhaltung kommen definitiv mit dem Anime-Hit „Parasyte the maxim“ auf ihre Kosten. Hier erhaltet ihr eine brutale, düstere sowie gleichermaßen komplexe Sci-Fi-Geschichte, die die Natur des Menschen ergründet. Das Werk von Studio Madhouse („One Punch Man“) wird euch zum Nachdenken anregen und auch nach dem Ende wird euch dieser psychologische Thriller so schnell sicherlich nicht loslassen.

Ready or Not: Auf die Plätze, fertig, tot

Eigentlich sollte es der schönste Tag ihres Lebens werden, doch Braut Grace ahnt nicht, dass sie in einen Albtraum hineinstolpert. Ihr Mann Alex hat ihr nämlich eine alte Tradition seiner Familie verheimlicht: Sie muss mit den Verwandten ihres Mannes ein Versteckspiel spielen, das schnell eine mörderische Wendung nehmen soll. Aus dem zunächst harmlos klingenden Spiel entwickelt sich nach kurzer Zeit ein Kampf ums nackte Überleben.

Keine Liste mit Horrorfilm-Empfehlungen wäre komplett ohne einen Slasher und „Ready or Not: Auf die Plätze, fertig, tot“ ist einer der besten Genre-Beiträge der letzten Jahre. Hier erwartet euch ein cleverer, blutiger und vor allem unterhaltsamer Horrorspaß, den ihr nicht verpassen solltet.

Welche Horrorfilme und -serien möchtet ihr euch an Halloween ansehen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!

