Castlevania Nocturne: Staffel 2 des Netflix-Hits offiziell angekündigt

Erst vergangene Woche startete mit „Castlevania: Nocturne“ die von vielen Fans heiß erwartete Fortsetzung des Animationsserienhits bei Netflix. Gestern bestätigte der Streaming-Service mit einem kurzen Video die Verlängerung der Zeichentrickserie um eine 2. Staffel. Das offizielle Ankündigungsvideo könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel anschauen.

Season 2 befindet sich gegenwärtig in Produktion. Weitere Angaben machte Netflix nicht.

Monsterjagd während der Französischen Revolution

Die Story von „Castlevania: Nocturne“ setzt mehr als 300 Jahre nach den Geschehnissen der Vorgängerserie an und entführt uns diesmal ins Jahr 1792, also mitten hinein in die Wirren der Französischen Revolution (1789-1799). Richter Belmont, ein Nachfahre der vorherigen Protagonisten Trevor und Sypha, muss diesmal gegen die Mächte der Finsternis antreten, denn während die einfache Bevölkerung aufbegehrt, haben Vampire Frankreichs Elite in ihren Klauen.

Richter und seine Verbündeten Tera sowie Maria kämpfen einen schier aussichtslosen Kampf, der das ganze Land zu erschüttern droht. Unterstützung erhalten sie von Annette und Edouard, die den weiten Weg von Haiti auf sich genommen haben, um sich der Revolution in Frankreich anzuschließen und unseren Protagonisten zu helfen. Ob sie den Kampf gegen die immer stärker werdenden Nachtkreaturen wirklich werden gewinnen können?

„Castlevania: Nocturne“ basiert lose auf Konamis Videospielklassikern „Castlevania: Symphony of Night“ und „Castlevania: Rondo of Blood“. In letzterem zog Protagonist Richter Belmont los, um seine große Liebe Annette aus Draculas Fängen zu befreien. Wie Netflix andeutete, soll die Zeichentrickserie vor allem als Origin-Story für Richter fungieren und dementsprechend wohl beleuchten, wie aus ihm der legendäre Monsterjäger aus den Games wurde.

Project 51 Productions („Castlevania“) produziert die Netflix-Animationsserie, während sich das Studio Powerhouse Animation („Blood of Zeus“), wie bereits bei der Vorgängerserie, um die Animationen kümmert. Kevin Kolde („Castlevania“) betreut das Projekt als Showrunner, während Clive Bradley („Crossing Lines“) die Drehbücher beisteuert.

Staffel 1 von „Castlevania: Nocturne“ umfasst acht Episoden und ist seit dem 28. September 2023 exklusiv bei Netflix verfügbar. Eine 2. Staffel befindet sich offiziell in Produktion, hat allerdings gegenwärtig noch keinen Starttermin.

