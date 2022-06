Castlevania Nocturne: Neue Zeichentrickserie mit kurzem Video angekündigt

Vor fast genau einem Jahr bestätigte Netflix die Entwicklung einer neuen Zeichentrickserie basierend auf Konamis ikonischem „Castlevania“-Franchise. Heute präsentierte der VoD-Anbieter im Rahmen des Netflix Geeked Week 2022-Events ein erstes kurzes Video zur Fortsetzung seiner gefeierten, düsteren Cartoon-Serie, die den Titel „Castlevania: Nocturne“ tragen wird. Den Clip haben wir wie immer weiter unten im Artikel für euch eingebunden.

Neue Serie entsteht wieder bei Powerhouse Animation

Das knapp 30 Sekunden lange Video gewährt uns einen ersten Blick auf Richter Belmont, den neuen Hauptcharakter der Serie. Nachdem die Abenteuer von Trevor Belmont und seiner Freundin Sypha in der 4. Staffel von „Castlevania“ abgeschlossen wurden, springt der Nachfolger mehrere Jahrhunderte in die Zukunft. Ihr Nachfahre muss sich im Jahr 1792, also mitten in den Wirren der Französischen Revolution (1789-1799) behaupten.

Dem Familiengeschäft, also der Jagd nach Vampiren und allerlei anderen Monstern, haben die Belmonts jedoch auch 320 Jahre nach Trevor & Co. noch nicht den Rücken gekehrt. Ein Mann im „Castlevania: Nocturne“-Video sagt, er wisse, dass „er“ – sehr wahrscheinlich Richter – Vampire töte. Des Weiteren hält der neue Protagonist im kurzen Clip eine Peitsche in der Hand, mit der sein Vorfahre bekanntlich schon so manche boshafte Kreatur erledigte.

Weiterführende Details zur Handlung der Zeichentrickserie wurden indes nicht verraten. Es erscheint jedoch denkbar, dass sich die Story lose am Konami-Klassiker „Castlevania: Rondo of Blood“ orientieren könnte. Darin muss Richter Belmont hinaus in die Welt ziehen, um seine Geliebte Annette zu retten, die von Graf Dracula entführt wurde. Immer griffbereit hat er die Heilige Peitsche, eine Waffe seiner Vorfahren.

Weitere Meldungen zu Castlevania:

Darüber hinaus bestätigte Netflix lediglich, dass sich „Castlevania: Nocturne“ nun offiziell in Produktion befindet. Produziert wird die Zeichentrickserie von Project 51 Productions, während die Serie selbst, wie bereits die vorangegangenen 4 Staffeln, beim Studio Powerhouse Animation entsteht. Das Unternehmen arbeitet derzeit unter anderem ebenfalls an einer Animationsserie basierend auf dem „Tomb Raider“-Franchise.

Als verantwortlicher Showrunner ist Kevin Kolde („Castlevania“) an der Serie beteiligt, während Clive Bradley („Crossing Lines“) die Drehbücher beisteuern wird.

„Castlevania: Nocturne“ hat gegenwärtig noch keinen Starttermin bei Netflix.

Wie gefällt euch das Ankündigungsvideo zu „Castlevania: Nocturne“?

Weitere Meldungen zu Castlevania.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren