Castlevania: Das lang ersehnte Comeback? Hinweis auf eine Ankündigung in dieser Woche

Bereits im Herbst 2021 erreichte uns das Gerücht, dass Konami neben „Silent Hill“ und „Metal Gear Solid“ auch die beliebte „Castlevania“-Franchise wiederbeleben möchte.

Nachdem das japanische Unternehmen im März dieses Jahres mit einem Markenschutzeintrag für neue Spekulationen sorgte, könnte die offizielle Enthüllung eines neuen „Castlevania“-Projekts unmittelbar bevorstehen. Dies deutet zumindest ein Tweet des bekannten Leakers „Billbil_kun“ an, der vor allem dank seiner korrekten PlayStation Plus- und Games with Gold-Leaks als verlässliche Quelle gilt.

In dem besagten Tweet verweist „Billbil_kun“ zum einen auf den Namen Bellmont. Bei den Bellmonts haben wir es mit einer Familie von Vampirjägern zu tun, die in vielen „Castlevania“-Titeln die Hauptrolle spielt und es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Vampirfürst Dracula überall dort, wo er auftaucht, zu bekämpfen.

Eine Rückkehr zu den 2D-Wurzeln der Reihe?

Deuten wir die vom bekannten Leaker gestreuten Hinweise richtig, dann könnte Konami mit dem neuen „Castlevania“-Abenteuer zu den 2D-Wurzeln der Franchise zurückkehren. Neben dem Namen Bellmont verweist „Billbil_kun“ in seinem Tweet nämlich auf den Begriff Ladybird. Hierbei könnten wir es mit einem Hinweis auf die Entwickler von Team Ladybug zu haben, die möglicherweise an dem neuen Titel arbeiten.

Bei Team Ladybug handelt es sich um ein Indie-Studio, das sich auf 2D-Metroidvania-Erfahrungen spezialisiert hat und in den vergangenen Jahren mit „Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth“ sowie „Touhou Luna Nights“ zwei Genrevertreter ablieferte, die von der Community sehr positiv aufgenommen wurden.

Der dritte Hinweis, der sich in dem Tweet des Leakers versteckt, ist der Hashtag Xbox, mit dem eine mögliche Enthüllung des neuen „Castlevanias“ im Zuge des Xbox-Streams zur Tokyo Game Show 2023 angedeutet werden könnte. Der besagte Stream findet am Donnerstag, den 21. September 2023 um 11 Uhr unserer Zeit statt. Unter Umständen sind wir also schon in Kürze schlauer.

Konami selbst wollte sich zu den aktuellen Gerüchten um eine mögliches neues „Castlevania“ bisher nicht äußern.

