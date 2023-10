BioShock-Film: Autor liefert Update zum Produktionsstand

Wie steht es um den "BioShock"-Film, der vor mehr als eineinhalb Jahren angekündigt wurde und zusammen mit Netflix entsteht? Einige Infohappen lieferte in dieser Woche der zuständige Autor Michael Green.

Netflix und Take-Two machen gemeinsame Sache und arbeiten an einer Filmadaption der Spielereihe “BioShock”. Angekündigt wurde die Produktion im Februar des vergangenen Jahres. Danach folgten kaum Informationen, was den einen oder anderen Fan von Videospielverfilmungen daran zweifeln lassen könnte, dass die Dinge wirklich voranschreiten.

Tatsächlich ist die Verfilmung von “Bioshock” längst nicht vom Tisch. Als Hürde erwiesen sich zuletzt die Autorenstreiks, wie Michael Green, der Autor des Projekts, in einem kurzen Statement zu verstehen gab. Zugleich war er bemüht, nicht zu viel auszuplaudern.

„Man muss seine Worte abwägen, sonst sieht man einen Laserpointer auf meiner Stirn, der von der Netflix-Rechtsabteilung stammt. Netflix hat sich großartig verhalten. Sie waren schon vor dem Streik begeistert. Und sie sind auch jetzt, nach dem Streik, begeistert”, so Green zunächst.

BioShock-Film – Die Wiederaufnahme wird verfeinert

Nachdem der Streik vorbei war, bekam der Autor bei einem Anruf die Fragen gestellt: „Wie läufts? Bist du fertig?“. Letztendlich treffe sich Green regelmäßig mit Francis Lawrence und seinem Team, um den Entwurf für die Wiederaufnahme zu verfeinern. Das heißt, die Produktion befindet sich noch in der Schreibphase.

Francis Lawrence wurde für die Verfilmung von “BioShock” mit der Regie beauftragt. Zuvor machte er sich mit Filmen wie „I Am Legend“ und „Slumberland“ sowie einigen „Hunger Games“-Streifen einen Namen.

Green in seinem Statement zum „BioShock“-Film abschließend: “Wir sind alle optimistisch. Wir alle lieben es. Es ist eine große, ausgedehnte Albtraumwelt, die wir in der Realität sehen wollen. Wir hoffen es also. Ich würde mich freuen, bald ein Update für euch zu haben.“

Zum vorherigen Schaffensgebiet des Autors gehören Filme wie „Logan“ und „Blade Runner 2049“. Ebenso war er als Showrunner und Autor von 26 Episoden von „American Gods“ aktiv.

Netflix ließ bisher offen, ob es sich beim “BioShock”-Film um eine Adaption, ein offizielles Prequel oder etwas anderes handelt. Jedoch machte Lawrence deutlich, dass der Streifen „dem Spiel selbst treu bleiben wird“. Greens jüngste Anspielung auf eine „ausgedehnte Albtraumwelt“ könnte wiederum auf die Unterwasserstadt Rapture aus dem ersten “BioShock” hindeuten.

