Bioshock auf Netflix: I Am Legend-Director führt Regie

Im vergangenen Februar machten Netflix und Take-Two eine Verfilmung von „Bioshock“ offiziell. Heute folgten Informationen darüber, wer Regie führen wird und aus welcher Feder das Drehbuch stammt.

So heißt es in einem Netflix-Tweet, dass Francis Lawrence mit der Regie beauftragt wurde. Einen Namen machte er sich als Regisseur von Filmen wie „I Am Legend“ und „Slumberland“ sowie einigen „Hunger Games“-Streifen.

Michael Green wurde für das Drehbuch verpflichtet. Bekannt wurde er unter anderem als Autor von Filmen wie „Logan“ und „Blade Runner 2049“ sowie als Showrunner und Autor von 26 Episoden von „American Gods“.

Es geht wohl nach Rapture

Während heute zwei gewichtige Namen genannt wurden, die an der Verfilmung von „Bioshock“ beteiligt sind, ließen sich die Produzenten in Bezug auf den Rest noch nicht allzu sehr in die Karten schauen. Die Geschichte der Videospielverfilmungen bleibt ein Geheimnis.

Daszeigt jedoch einen Big Daddy in einer erweiterten Version des ersten „BioShock“-Covers, was darauf hindeutet, dass der Film in Rapture und nicht in Columbia spielen wird.

Ein neues „BioShock“-Spiel bekamen wir schon lange nicht mehr zu Gesicht. Den vorläufigen Abschluss bildet die „BioShock Infinite: The Complete Edition“, die Ende 2014 auf den Markt kam. Sie enthielt das Grundspiel und die DLCs „Clash in the Clouds“ und „Burial at Sea“ sowie Vorbesteller-Boni und exklusive Waffen. Zwei Jahre später folgte noch einmal „BioShock: The Collection“ mit den ersten beiden Spielen.

Die Marke soll allerdings wiederbelebt werden. 2019 wurde mit Cloud Chamber ein neues Studio gegründet, das sich um „Bioshock“ kümmern soll. Später kam es zu mehreren Meldungen und Gerüchten sowie der Bestätigung, Ken Levine nicht an einem neuen Spiel beteiligt ist.

Falls es euch nach weiteren Filmproduktionen basierend auf Videospielmarken dürstet: PlayStation Productions arbeitet beispielsweise an einer HBO-Fernsehserie zu „The Last of Us“, einem Live-Action-Film zu „Ghost of Tsushima“ und einer „Twisted Metal“-Fernsehserie. Auch andere Unternehmen steuern zunehmend Adaptionen bei.

