Twisted Metal: TV-Serie befindet sich weiterhin in Arbeit

Schon vor mehr als zwei Jahren gab Sony bekannt, dass auf der Basis von „Twisted Metal“ eine TV-Serie entstehen soll. Doch auch 2020 und 2021 war von der Produktion nichts zu sehen. 2022 könnte es hingegen vorangehen. Denn das Unternehmen nutzte auf der CES 2022 nochmals die Gelegenheit, auf das Thema einzugehen.

So verwies Sony im Zuge der CES 2022-Keynote noch einmal darauf, dass eine neue Fernsehserie basierend auf der Marke in Produktion ist. Damit ist nach mehr als zehn Jahren wieder etwas zur „Twisted Metal“-Reihe in Arbeit.

Bestätigung erfolgte schon 2019

Die ursprüngliche Ankündigung stammt aus dem Jahr 2019, als Tony Vinciquerra, CEO von Sony Pictures, in einer Q&A-Session bestätigte, dass PlayStation Productions mit der Arbeit an einer „Twisted Metal“-Fernsehserie begonnen hat.

Abgesehen davon folgten keine nennenswerten Details zur Produktion. Allerdings verdeutlicht die erneute Bestätigung noch einmal, dass Sony und PlayStation mit Hochdruck an verschiedenen Shows und Fernsehserien basierend auf PlayStation-Franchises arbeiten, wobei „Uncharted“ bald im Kino zu sehen sein wird und eine „The Last of Us“-Fernsehserie bei HBO in Arbeit ist.

Die letzte große Veröffentlichung war „Twisted Metal“ aus dem Jahr 2012, das von den Entwicklern Eat Sleep Play für die PlayStation 3 entwickelt wurde und als Reboot der Reihe fungieren sollte. Der Titel kam damals auf einen Metascore von 76 basierend auf knapp 70 Reviews. Der User-Score liegt bei 7.9, was bedeutet, dass die Spieler zufrieden waren und einem neuen Teil offen gegenüberstehen dürften.

Ebenfalls gab es Gerüchte über ein neues „Twisted Metal“-Spiel, das sich beim „Destruction AllStars“-Studio Lucid Games in Arbeit befindet. Spekuliert werden kann natürlich, dass die Fernsehserie mit einem bestimmten Zeitplan produziert wird, um mit der Veröffentlichung des noch unbestätigten Spiels zusammenzufallen. Mehr zu Twisted Metal“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

