Uncharted der Film: Kurz vor dem Kinostart – Filmausschnitt zeigt einen Kampf in luftigen Höhen

Wenige Wochen vor dem offiziellen Kinostart veröffentlichte Sony Pictures Entertainment ein weiteres Video zur kommenden "Uncharted"-Verfilmung. Diese zeigt den jungen Nathan Drake bei einem Kampf in luftigen Höhen.

Im vergangenen Jahr wies Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass das Unternehmen zukünftig verstärkt auf Filme und Serien zu den beliebtesten PlayStation-Marken setzen möchte.

Den Anfang macht die Verfilmung der erfolgreichen „Uncharted“-Serie, die in wenigen Wochen Kurs auf die große Leinwand nehmen wird. Um euch die Wartezeit bis zum Kinostart des „Uncharted“-Streifens ein wenig zu versüßen, stellte Sony Pictures Entertainment einen mehr als zweiminütigen Ausschnitt aus dem „Uncharted“-Film zur Verfügung. Dieser zeigt den Protagonisten Nathan Drake, der sich in luftigen Höhen in einem Kampf um Leben und Tod wiederfindet.

Verfilmung ein Prequel zu den Videospielen

Der Kinostart der „Uncharted“-Verfilmung erfolgt am 18. Februar 2022. Mit konkreten Details zur Geschichte hielten sich die Verantwortlichen aus Spannungsgründen bewusst zurück und wiesen lediglich darauf hin, dass sich der Film als ein Prequel zu den Videospielen verstehen wird. Folgerichtig dürfen sich die Zuschauer auf eine jüngere Version von Nathan Drake freuen, die sich ihren Ruf als Abenteurer erst noch erarbeiten muss.

Zusammen mit dem erfahrenen Schatzsucher Victor Sullivan, der sich im Laufe der Jahre zu Nathans Mentor und bestem Freund entwickelt, begibt sich der angehende Abenteurer auf die Suche nach einem 500 Jahre alten Vermögen. „Uncharted“-typisch führt ihr Weg dabei rund um den Globus.

Dabei kommt die aus der Videospielvorlage bekannte Action natürlich nicht zu kurz.

