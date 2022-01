Mortal Kombat: Neuer Film mit einer Geschichte von Jeremy Slater in Arbeit?

Aktuellen Berichten zufolge wird bereits an einem Nachfolger zum "Mortal Kombat"-Film aus dem Jahr 2021 gearbeitet. Für die Geschichte soll der US-amerikanische Autor Jeremy Slater verantwortlich sein, der zuletzt durch seine Arbeiten an "Moon Knight" auf sich aufmerksam machte.

Einem aktuellen Berichten aus dem Hause Deadline zufolge wird bereits an einem Nachfolger zum 2021 veröffentlichten „Mortal Kombat“-Film gearbeitet.

Allzu viele Details nannte Deadline bisher allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass die Geschichte des neuen „Mortal Kombat“-Streifens aus der Feder des US-Autoren Jeremy Slater stammen wird. Zuletzt machte Slater durch sein Mitwirken an „Moon Knight“ auf sich aufmerksam. Überraschend dürfte ein Nachfolger sicherlich nicht kommen, da der „Mortal Kombat“-Film alleine an seinem Startwochenende im vergangenen Jahr 22,5 Millionen US-Dollar einspielte und damit die internen Erwartungen übertraf.

The Rock heizt die Spekulationen an

Im Laufe der Woche meldete sich bereits der US-Schauspieler Dwayne Johnson alias The Rock zu Wort und wies darauf hin, dass aktuell an einer weiteren Verfilmung eines Videospiels gearbeitet wird. „Wir werden eines der größten und knallhartesten Spiele auf den Bildschirm bringen – eines, das ich schon seit Jahren spiele“, so The Rock kurz und knapp. Spekuliert wird, dass sich der 49-jährige hier in der Tat auf einen neuen „Mortal Kombat“-Film beziehen könnte.

Abgesehen von der Tatsache, dass die offizielle Ankündigung der besagten Verfilmung in diesem Jahr erfolgen wird, ging The Rock nicht näher ins Detail. Geht es nach Ed Boon, der zu den kreativen Köpfen hinter der legendären „Mortal Kombat“-Reihe gehört, dann würde Dwayne Johnson nahezu perfekt in das zugrunde liegende Universum passen und einen „großartigen Shao Khan“ abgeben.

Ob der beliebte Schauspieler in der Tat am neuen „Mortal Kombat“-Film mitwirkt, bleibt allerdings abzuwarten.

