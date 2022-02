Until Dawn: Technisch überarbeitete Umsetzung für die PS5 in Arbeit?

In den vergangenen Monaten verdichteten sich die Hinweise, dass die Entwickler des britischen Studios Supermassive Games an gleich mehreren neuen Projekten arbeiten.

Zum einen haben wir es hier mit „The Devil in Me“, dem neuesten Ableger der „Dark Pictures“ genannten Horror-Serie, zu tun, der aller Voraussicht nach 2022 erscheinen wird. Zudem deuteten Stellenausschreibungen von Supermassive Games Ende des vergangenen Jahres auf ein bisher unbestätigtes Multiplayer-Projekt hin. Wie der als gut vernetzte Insider geltende „AccountNGT“ berichtet, dürfen wir uns zudem auf eine technisch überarbeitete Umsetzung von „Until Dawn“ für die PlayStation 5 freuen. Dies sollen dem Insider gleich mehrere Quellen bestätigt haben.

In einem entsprechenden Tweet spricht „AccountNGT“ zwar von einem Remake, sollten sich seine Angaben bewahrheiten, können wir aber wohl eher von einem klassischen Remaster ausgehen. Schließlich wurde „Until Dawn“ erst 2015 für die PlayStation 4 veröffentlicht und macht optisch auch heute noch eine gute Figur. Bei einer möglichen Rückkehr des Horror-Abenteuers sollten klassische Verbesserungen wie optimierte Texturen oder eine höhere Auflösung, wie sie für ein Remaster üblich sind, also ausreichen.

Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Supermassive Games noch auf sich warten lässt, sollten die Angaben von „AccountNGT“ erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollte sich das britische Studio zu den Gerüchten äußern, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Until Dawn“ verstand sich spielerisch als eine Story-getriebene Horror-Erfahrung, in der ihr mit eigenen Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und somit das Schicksal der Charaktere nehmen konntet. Da eure Entscheidungen in der Regel in einem anderen Ende gipfelten, war für ausreichend Wiederspielwert gesorgt.

From what I’ve heard from several separate sources, in addition to their new games, Supermassive Games is reportedly working on a remake of Until Dawn for some time that will be coming to current-gen consoles. I will try to find out more about this potential project. pic.twitter.com/6G31UwA4ns

— AccountNGT (@accngt) February 13, 2022