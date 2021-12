Supermassive Games: Until Dawn-Macher arbeiten offenbar an einem Multiplayer-Projekt

Wie sich einer aktuellen Stellenausschreibung der "Until Dawn"-Macher entnehmen lässt, arbeiten die Entwickler von Supermassive Games an einem neuen Projekt, das auch eine Multiplayer-Komponente bieten wird. Eine offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus.

Wie vor ein paar Monaten bestätigt wurde, arbeiten die „Until Dawn“-Macher von Supermassive Games derzeit an mehreren neuen Projekten. Bereits angekündigt wurde mit „The Devil in Me“ der neueste Ableger der „The Dark Pictures“ genannten Horror-Serie, der 2022 erscheinen wird.

Zum zweiten neuen Projekt von Supermassive Games lieferte uns eine aktuelle Stellenausschreibung des britischen Studios nun mögliche Details. So befinden sich die Verantwortlichen aktuell auf der Suche nach erfahrenem Personal, das an einem noch nicht angekündigten Titel arbeiten soll. In der besagten Jobanzeige wird zum einen erwähnt, dass das Spiel „abwechslungsreiche und überzeugende Multiplayer-Systeme“ bieten möchte. Zudem ist von nicht näher konkretisierten Kampf- und Fortschrittsmechaniken die Rede.

Frühere Stellenausschreibungen deuteten auf einen Action-Titel hin

Bereits Ende des vergangenen Jahres tauchten Stellenausschreibungen auf, die auf einen möglichen Action-Titel hindeuteten. Erwähnt wurden hier „intensive und abwechslungsreiche“ Kämpfe in Echtzeit, Nahkampf-Elemente, Waffen und Fernkämpfe. Unklar ist leider weiterhin, wann Supermassive Games die Katze aus dem Sack lassen und das neue Projekt offiziell ankündigen wird.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte das Studio mit „House of Ashes“ das nächste Kapitel der „The Dark Pictures“-Saga. Dieses Mal führte der Weg der Spieler in den Nahen Osten, wo sie in der Rolle einer US-Spezialeinheit eigentlich nach Massenvernichtungswaffen suchten, sich jedoch prompt mit einem gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert sahen.

Quelle: Gamesradar

