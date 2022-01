Supermassive Games: Mehrere Exklusiv-Titel für die PS5 in Arbeit?

In den vergangenen Monaten bestätigten die „Until Dawn“-Macher von Supermassive Games mehrfach, dass das Studio hinter den Kulissen an diversen unangekündigten Projekten arbeitet.

Abgesehen von der Tatsache, dass sich unter den besagten Projekten unter anderem „The Devil in Me“, der neueste Ableger der „Dark Pictures“ genannten Horror-Serie, befindet, nannten die Verantwortlichen von Supermassive Games bisher jedoch keine konkreten Details. Für frische Gerüchte sorgt in diesen Stunden der Branchen-Analyst und Videospiel-Journalist Roberto Serrano, der neue Details zu den Projekten von Supermassive Games in Erfahrung gebracht haben möchte.

Wie Serrano berichtet, befinden sich bei Supermassive Games aktuell gleich mehrere Projekte in Arbeit, die exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen sollen. „Supermassive Games arbeitet an mehreren neuen unangekündigten PlayStation-Exklusives. Der BAFTA-prämierte, unabhängige Spieleentwickler für Innovation in Storytelling und VR sollte mindestens eines davon in diesem Jahr präsentieren“, führte Serrano aus.

Sollten sich die Angaben von Serrano bewahrheiten, sollte also mindestens einer der PS5-Exklusiv-Titel in den kommenden Monaten angekündigt beziehungsweise vorgestellt werden. Wie gehabt sollten diese Angaben vorerst mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Supermassive Games steht zum aktuellen Zeitpunkt nämlich noch aus.

