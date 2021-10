The Dark Pictures – The Devil in Me: Nächster Horror-Ableger offiziell angekündigt

Bandai Namco Entertainment hat "The Dark Pictures Anthology - The Devil in Me" offiziell angekündigt. Im nächsten Ableger der mehrteiligen Horror-Reihe werdet ihr allem Anschein nach von einem Psycho-Killer gejagt.

"The Devil in Me" bildet den Höhepunkt der ersten Season.

Genau eine Woche nach der Veröffentlichung von „House of Ashes“ hat Bandai Namco Entertainment den nächsten Serien-Ableger angekündigt. Wie ein Teaser es im Vorfeld schon verraten hat, trägt der bereits vierte Teil den Namen „The Devil in Me“. Hiermit geht die erste „The Dark Pictures“-Saison in die finale Runde.

Grausame Herausforderungen warten auf euch

Im Season-Finale begegnet ihr einem diabolischen Mörder. Dabei warten die fürchterlichsten Herausforderungen auf euch. In einem Verhör schildert der Killer ausdrücklich die Ermordung eines Menschen.

Zu den spielbaren Charaktern gehören mehrere Dokumentarfilmer, die zu einer Nachbildung des berüchtigen Mordhotels von H.H. Holmes eingeladen werden. Nach ihrer Ankunft merkt die Gruppe schnell, dass sie jemand im Auge hat. Schon bald geht es nicht mehr um den Dreh einer Dokumentation, sondern um Leben und Tod.

Wie in den vorherigen Ablegern beeinflusst ihr mit euren Handlungen, wer von den Charakteren überlebt und wer nicht. Sicherlich dürft ihr euch auf einen zusätzlichen Koop-Modus freuen, mit dem ihr die Handlung gemeinsam mit euren Freunden erleben könnt.

Ein Release-Datum oder ein grober Zeitraum wurde nicht genannt. Die vergangenen Ableger sind jedoch mit einem zeitlichen Abstand von etwa einem Jahr herausgekommen. Daher wird „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ vermutlich im dritten oder vierten Quartal 2022 erscheinen.

Unseren Test zu „House of Ashes“ findet ihr hier:

Die gezeigten Szenen des Ankündigungstrailers sind identisch mit denen aus dem Teaser.

