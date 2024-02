Helldivers 2: Kurz vor dem Launch – Trailer liefert reichlich Action und bestätigt Mechs

Zur Einstimmung auf den nahenden Release wurden wir im Rahmen der gestrigen "State of Play"-Episode mit einem neuen Trailer zum in Kürze erscheinenden Coop-Shooter "Helldivers 2" bedacht. Dieser liefert uns frische Gameplay-Szenen und ermöglicht uns zudem einen ersten Blick auf die Mechs.

Mit „Helldivers 2“ geht der Coop-Shooter aus dem Hause Arrowhead in wenigen Tagen in seine nächste Runde. Um noch einmal Lust auf mehr zu machen, nutzten die Entwickler die gestrige „State of Play“ für die Präsentation eines neuen Trailers.

Der besagte Trailer liefert uns nicht nur actionreiche Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen. Darüber hinaus wird uns ein erster Blick auf die Mechs ermöglicht, die wir im Kampf rufen und einsetzen können. Auch verschiedene Waffen, auf die wir im Kampf zurückgreifen, werden uns kurz präsentiert.

Zu den größten Neuerungen von „Helldivers 2“ gehört die Perspektive, aus der der Coop-Shooter gespielt wird. Handelte es sich beim ersten Teil noch um einen Twin-Stick-Shooter, setzt Arrowhead dieses Mal auf die Third-Person-Perspektive.

„Helldivers 2“ erscheint für den PC sowie die PS5 und unterstützt bereits zum Launch das Crossplay-Feature.

Entwickler versprechen eine langfristige Unterstützung

Laut Game Director Sagar Beroshi planen die Entwickler von Arrowhead langfristig mit „Helldivers 2“ und werden den Coop-Shooter im Optimalfall über mehrere Jahre unterstützen. Mit „Warbonds“ möchte das Studio im Bereich der Battle-Pässe und der Ingame-Währung dabei einen neuen Ansatz liefern.

Die „Warbonds“ liefern euch zahlreiche Inhalte, die ihr in „Helldivers 2“ freischalten könnt, indem ihr bestimmte Vorgaben erfüllt. Genau wie in anderen Live-Service-Titeln wartet dabei eine Premium-Variante der „Warbonds“, die mit der „Super Credits“ genannten Ingame-Währung erworben werden können.

Die „Super Credits“ könnt ihr zum einen mit Echtgeld kaufen. Zudem wird es möglich sein, die Ingame-Währung auch beim Spielen zu verdienen. Beispielsweise indem ihr im Rahmen der Missionen bestimmte Ziele erfüllt oder „interessante Orte erkundet“.

Der erste Warbond trägt den Namen „Helldivers Mobilize“ und wird allen Spielerinnen und Spielern von „Helldivers 2“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei „Steeled Veterans“ hingegen handelt es sich um den ersten Premium-Warbond. Dieser wird kostenpflichtig angeboten und ist zudem ein Bestandteil der Super Citizen Edition von „Helldivers 2“.

„Das ist uns wichtig: Die Warbonds sind kein Pay-to-Win-System, das von der FOMO gesteuert wird. Stattdessen sammelt sich die Ausrüstung in den Warbonds immer weiter an. Wir werden frühere Warbonds nicht zurückziehen, sobald neue veröffentlicht werden – Sie können sie jederzeit abholen und vervollständigen“, versprechen die Entwickler.

„Helldivers 2“ erscheint am 8. Februar 2024.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren