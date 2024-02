Foamstars: PS Plus-Titel für Februar setzt auf Seasons – Inhalte und Premium-Pass vorgestellt

"Foamstars" soll langfristig unterstützt werden. Dabei setzt Square Enix auf etablierte Mechaniken wie Seasons und Inhalts-Pässe. Was auf dem Plan steht, verrät eine neue Übersicht.

“Foamstars“ steht kurz vor der Veröffentlichung. Und wie gestern Abend noch einmal mit der Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Essential bestätigt wurde, können Abonnenten das Portemonnaie geschlossen lassen.

Doch mit der Veröffentlichung von “Foamstars” am 6. Februar 2024 ist längst nicht Schluss. Saisonale Inhalte sind geplant und auch auf einen Saison-Pass verzichtet der Publisher Square Enix nicht. Eine Übersicht verrät, was Spieler des seifigen Multiplayer-Titels in den nächsten Monaten erwartet.

Inhalte der ersten Season vorgestellt

Die erste Season trägt den Titel „Starry Pop“ und wartet mit zeitlich begrenzten Events auf. Hinzu kommen spezifische Inhalte und Belohnungen, die ein Teil des Season-Pass-Angebotes sind. Das Ende der ersten Season erfolgt am 8. März 2024.

Zu den Neuheiten in Saison Eins gehören:

Ranked Party: Spielern stehen zwei zeitlich begrenzte saisonale Events zur Verfügung, darunter “Ranked Party Lonestar” (für Einzelspieler) und “Ranked Party Tribe-Vibe” (für Mehrspieler).

Ziel ist es, sieben verschiedene Ränge zu erreichen: Bronze-Star, Silber-Star, Gold-Star, Platin-Star, Diamant-Star, Superstar und Party-Legende. Wenn genügend Ranglistenpunkte gesammelt wurden, besteht die Möglichkeit, an den Ranglistenprüfungen teilzunehmen.

Direkt in der ersten Season geht es mit zusätzlichen Modi los, darunter „Ranked Party Lonestar“.

Extreme Party: Bei diesem Event treten die Foamstars in zwei Spielmodi gegeneinander an. Bei der „All Mel T“-Party übernimmt jeder Spieler die Rolle von Mel T, während bei der „Invisible“-Party alle Teilnehmer unsichtbar sind. Das Team, das als Erstes dem Gegner zehn Chills versetzt hat, gewinnt das Spiel.

Happy FriYAY Party: Bei dieser Wochenend-Feier gibt es ausschließlich Gewinner und die Chance, den Athleten Tim Tolle zu treffen, der als Star der kommenden Saison gilt.

Das folgt in den nächsten Seasons

Zusätzlich zur Vorstellung von „Starry Pop“ wurden die Zukunftspläne für die Seasons 2 bis 6 von „Foamstars“ umrissen.

Eine Season erstreckt sich über ungefähr fünf Wochen und erweitert das Spielerlebnis durch die Einführung neuer Charaktere, Karten, Events und kosmetischer Gegenstände.

Während jeder Season steht Spielern ein neuer Season Pass zur Verfügung, mit dem sie ihre Stufe erhöhen können. Durch Teilnahme an Kämpfen, Missionen und Herausforderungen sammeln sie Erfahrungspunkte und schalten damit Belohnungen frei.

Diese Inhalte erwarten euch in den weiteren Seasons.

Der Premium-Season-Pass ermöglicht es, umgehend neue Charaktere freizuschalten und zusätzlich saisonale kosmetische Gegenstände zu verdienen. Er wird für 5,99 Euro verkauft.

Mehr zu den saisonalen Plänen für “Foamstars” ist auf dem PlayStation Blog zusammengefasst. Nachfolgend steht ein dazugehöriger Trailer zur Ansicht bereit.

