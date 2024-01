PS Plus Essential: Offiziell enthüllt – Das sind die Neuzugänge im Februar 2024

PS Plus Essential:

Am heutigen Nachmittag stellte Sony Interactive Entertainment das PlayStation Plus Essential-Line-Up für den Februar 2024. Neben dem bereits bestätigten Multiplayer-Shooter "Foamstars" dürfen wir uns auf zwei weitere Titel freuen.

Am heutigen Mittwoch Nachmittag stellten uns die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment die Essential-Titel vor, die Spielerinnen und Spieler mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo im Februar 2024 ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können.

Wie bereits vor ein paar Tagen bestätigt, dürfen wir uns im nächsten Monat auf den farbenfrohen Schaumparty-Shooter „Foamstars“ aus dem Hause Square Enix freuen. Hier führt unser Weg in die fiktive Metropole Bath Vegas, in der wir strategische Multiplayer-Gefechte gegen andere Teams austragen.

Bei „Foamstars“ bleibt es im nächsten Monat natürlich nicht. Stattdessen wird die PlayStation Plus Essential-Bibliothek im Februar 2024 durch „Rollerdrome“ und „Steelrising“ bereichert.

Somit werden im nächsten Monat gleich mehrere unterschiedliche Genres abgedeckt.

PS Plus Essential im Februar 2024

Foamstars – PS4, PS5

Erscheint am 6. Februar 2024

Metascore: –

User-Score: –

Score im PS Store: –

Preis im PlayStation Store: –

Produkteintrag im PS Store

Steelrising – PS5

Veröffentlicht am 8. September 2022

Metascore: 72

User-Score: 7,7

Score im PS Store: 3,79

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Rollerdrome – PS5

Veröffentlicht am 16. August 2022

Metascore: 79

User-Score: 7,3

Score im PS Store: 4,52

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Wie gehabt dürft ihr die Neuzugänge natürlich nicht sofort herunterladen und spielen. Stattdessen erfolgt die Freischaltung stets am ersten Dienstag des neuen Monats gegen 11 Uhr unserer Zeit. Im aktuellen Fall wäre das der 6. Februar 2024. Weiter geht es mit PlayStation Plus anschließend mit der offiziellen Enthüllung der Extra- und Premium-Neuzugänge.

Während die Ankündigung der neuen Extra- und Premium-Titel am Mittwoch, den 14. Februar 2024 gegen 17:30 Uhr erfolgt, werden die Neuzugänge am darauffolgenden Dienstag, den 20. Februar 2024 zum Download freigeschaltet.

Solltet ihr in der Welt von PlayStation Plus neu sein und noch nicht so genau wissen, welche Inhalte und Besonderheiten die einzelnen Stufen Essential, Extra und Premium Detail bieten, dann legen wir euch unsere Übersicht ans Herz, die euch alle wichtigen Infos liefert.

