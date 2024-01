Metro Awakening VR: Shooter für PS VR2 vorgestellt – kommt dieses Jahr

Auch VR-Spiele waren auf der jüngsten State of Play Folge von Sony ein Thema. Eines davon: "Metro Awakening", das irgendwann im Laufe des Jahres seinen Weg in den Handel findet.

Die postapokalyptische Welt der „Metro“Reihe dürft ihr bald in der Virtuellen Realität erleben. Denn Vertigo Games kündigte auf Sonys State of Play „Metro Awakening“ an!

Es ist ein exklusiv entwickeltes VR-Abenteuer, das euch eine immersive Handlung bietet. In der Ego-Perspektive dürft ihr sowohl Kampf- als auch Stealth-Passagen angehen. Zudem lässt sich die Umgebung ausführlich erkunden.

Das bisher packendste METRO-Erlebnis

„Mithilfe der immersiven Features von PlayStation 5, PS VR2 und Dual Sense bietet dir Metro Awakening das bisher packendste METRO-Erlebnis“, versprechen die Entwickler.

Um was geht es genau? In den verschütteten Tunneln der U-Bahn von Moskau halten sich die Überlebenden des nuklearen Armageddons auf. Dieser Ort ist die letzte Zuflucht der Menschheit – und gleichzeitig ihr Grab. Geister und Gespenster suchen hier immer wieder die Menschen auf.

Spielen werdet ihr den Arzt und Rationalisten Serdar, der sich auf der Suche nach seiner Frau befindet. Gleichzeitig will er für sie Medikamente besorgen, die sie zwingend braucht. Dafür muss der Protagonist sich den unheimlichen Bedrohungen der Metro stellen. Sowohl sein Mut als auch seine Psyche werden dabei massiv strapaziert. Lernt hier, den schmalen Pfad zwischen der materiellen und der geistigen Welt zu beschreiten.

Genug geschrieben. Schaut euch jetzt den Trailer an:

Weitere Ankündigungen von der State of Play:

„Metro: Awakening VR“ soll irgendwann in diesem Jahr erscheinen. Ein konkreter Termin ist noch nicht bekannt. Erfahren wir ihn, werden wir auf PLAY3.DE schnellstmöglich darüber berichten.

Weitere Meldungen zu Metro Awakening.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren