State of Play: Livestream in wenigen Stunden – PS5-Spiel im Fokus

State of Play:

Sony startet in der kommenden Nacht eine neue Ausgabe der State of Play-Show. "Final Fantasy 7 Rebirth" steht im Mittelpunkt und ihr könnt live dabei sein.

Nach der State of Play ist vor der State of Play. Und tatsächlich findet die nächste Ausgabe schon heute Nacht statt, nachdem der vorherige Stream dieser Art erst einige Tage her ist.

Eine Fülle an Spielvorstellungen sollten Zuschauer diesmal nicht erwarten. Denn das Thema ist klar eingegrenzt und mit nur einem Spiel sehr beschränkt: “Final Fantasy 7 Rebirth” steht im Mittelpunkt der neusten Ausgabe.

State of Play mit Final Fantasy 7 Rebirth im Livestream

Anschauen können sich PlayStation-Spieler (und auch alle anderen Interessenten) die Vorstellung des kommenden Rollenspiels aus dem Hause Square Enix nach dem Start eines Livestreams. Verglichen mit der vorherigen State of Play-Ausgabe müssen sich Zuschauer eineinhalb Stunden länger gedulden.

Der Start des Livestreams zu “Final Fantasy 7 Rebirth” erfolgt um 0:30 Uhr unserer Zeit, sodass eine kleine Nachtschicht bevorsteht.

Nachfolgend ist der Livestream zur bevorstehenden Sony-Show eingebettet:

Was wird gezeigt? Neben umfangreichen Gameplay-Szenen wird Square Enix neuste Informationen präsentieren, die laut offiziellen Angaben von Bedeutung sind und die wir nicht verpassen sollten.

Ebenfalls befindet sich voraussichtlich die Demo von “Final Fantasy 7 Rebirth” auf dem Programmplan. Neusten Gerüchten zufolge steht sie nach dem Ende der Show im PlayStation Store zum Download bereit:

Die Demo vermittelt einen guten Eindruck davon, was Spieler nach dem Launch der Vollversion erwarten können. Und auch die Tests lassen nicht mehr lange auf sich warten. Laut Tom Henderson, der als vertrauenswürdige Quelle gilt, wird das Embargo 22. Februar 2023 um 15 Uhr unserer Zeit aufgehoben.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy 7 Rebirth:

„Final Fantasy 7 Rebirth“ wird am 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt gebracht. Käufer dürfen mit einer Spielzeit von 40 Stunden rechnen, die sich auf 100 Stunden erhöhen kann, wenn Spieler wirklich alles sehen möchten.

Werdet ihr in der kommenden Nacht um 0:30 Uhr dabei sein und euch die State of Play zu “Final Fantasy 7 Rebirth” live anschauen?

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII: Rebirth, State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren