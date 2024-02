Final Fantasy VII Rebirth: Von der Qualität überzeugt? Ende des Review-Embargos durchgesickert

Zu den nächsten potenziellen Highlights der PS5 gehört das Rollenspiel „Final Fantasy VII: Rebirth“, das Ende des Monats für Sonys Konsole erscheint.

Wie sich derzeit abzeichnet, scheinen die Verantwortlichen von Square Enix von der Qualität des Projekts voll und ganz überzeugt zu sein. Denn während sich diverse Publisher zuletzt dazu entschlossen, Reviews zu ihren Spielen erst kurz vor dem Release oder gar erst am Tag der Veröffentlichung zuzulassen, geht der japanische Publisher laut Tom Henderson einen anderen Weg.

Laut dem als gut vernetzt geltenden Insider wird das Review-Embargo von „Final Fantasy VII: Rebirth“ nämlich schon eine Woche vor dem Release fallen. Genauer gesagt am Donnerstag, den 22. Februar 2024 um 15 Uhr unserer Zeit.

Ein Datum, das Square Enix bislang nicht bestätigte. Da Henderson allerdings als eine verlässliche Quelle gilt, können wir wohl davon ausgehen, dass der Insider mit seinen Angaben auch in diesem Fall richtig liegt.

Veröffentlichung einer Demo in dieser Woche?

Solltet ihr euch die Wartezeit bis zum finalen Release von „Final Fantasy VII: Rebirth“ mit neuen Eindrücken versüßen wollen, kommt ihr in dieser Woche auf eure Kosten. So findet am morgigen Dienstag, den 6. Februar 2024 die nächste Episode des „State of Play“-Formats statt, in der sich alles um das nächste große Rollenspiel von Square Enix drehen wird.

Wie Square Enix versprach, wird uns das Unternehmen nicht nur frisches Gameplay-Material aus dem zweiten Akt des „Final Fantasy VII“-Remakes liefern. Des Weiteren stellte das japanische Unternehmen Neuigkeiten in Aussicht, „die wir uns nicht entgehen lassen sollten“. Mittlerweile gilt als sicher, dass sich Square Enix hier auf eine Demo zu „Final Fantasy VII: Rebirth“ bezog.

Wie „PlayStation Game Size“ letzte Woche berichtete, werden alle Spielerinnen und Spieler mit einem exklusiven Extras belohnt. Hierbei soll es sich um das „Kupo Charm – Survival Set“ handeln.

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für die PS5. Die Handlung schließt nahtlos an den ersten Teil des Remakes an, in dem Cloud und seine Freunde erfolgreich aus Midgar flüchteten.

Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns bei „Rebirth“ auf eine offene Spielwelt freuen. Diese bietet neben einer spannenden Geschichte zudem zahlreiche Nebenaufgaben und Geheimnisse.

Wer wirklich alles entdecken möchte, wird laut Square Enix mehr als 100 Stunden beschäftigt sein.

