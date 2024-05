PS5: Das heiß ersehnte Comeback? Neuankündigung zu einer beliebten Marke soll bevorstehen

In der Vergangenheit wurde Team Asobi immer wieder mit einem neuen Projekt auf Basis der "Astro Bot"-Marke in Verbindung gebracht. Aktuellen Berichten zufolge könnte die Ankündigung des Titels unmittelbar bevorstehen.

In den letzten Monaten tauchte regelmäßig das Gerücht auf, dass es sich beim „ambitionierten neuen Titel“, an dem das japanische Studio Team Asobi arbeitet, um ein neues „Astro Bot“-Abenteuer handeln könnte.

Beispielsweise nahm Sony Interactive Entertainment im Sommer 2023 diverse Markenschutzeinträge in Europa vor, die auf einen neuen „Astro Bot“-Titel hindeuten könnten. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch den bekannten Leaker „Deallabs“, der in der Vergangenheit nicht nur zuverlässig die monatlichen Line-Ups von PlayStation Plus vorhersagte.

Gleichzeitig leakte er auch diverse Titel. Wie „Deallabs“ aktuell berichtet, entsprechen die Gerüchte um ein neues „Astro Bot“ den Tatsachen. Weiter führte er aus, dass die offizielle Enthüllung im Laufe der „nächsten 15 Tage“ erfolgen wird.

Leaker nennt erste Details zum neuen Astro Bot

Bei diesen Angaben beließ es der Leaker nicht. Stattdessen ergänzte „Deallabs“, dass sich das neue „Astro Bot“ wenig überraschend für die PS5 in Entwicklung befindet. Zudem soll unser Weg im neuesten Abenteuer des sympathischen Protagonisten unter anderem in eine Wüste führen. Auch auf neue Charaktere dürfen wir uns demnach freuen.

„Neben anderen Informationen, die wir erhalten haben, scheint es, dass ein Teil des Titels in einer Umgebung mitten in der Wüste spielt“, so der Leaker weiter. „Einer der neuen Charaktere in diesem Spiel wäre ein Fennec-Fuchs in Form eines Roboters, der einige Ähnlichkeiten mit Astro aufweist.“

Mit seinen Aussagen befeuerte „Deallabs“ die Gerüchte um eine bevorstehende Enthüllung eines neuen „Astro Bot“-Titels. Anfang April wies der bekannte Insider „The Snitch“ darauf hin, dass der Titel auf dem weiterhin unbestätigten PS5-Games-Showcase angekündigt und vorgestellt werden soll.

Team Asobis größtes Projekt

Die Verantwortlichen von Team Asobi äußerten sich zu den diversen Gerüchten um das mögliche Comeback von „Astro Bot“ bislang nicht. Allerdings ließ Nicolas Doucet, der Leiter des im japanischen Tokio ansässigen Studios, bereits im Sommer 2022 verlauten, dass die Entwickler mit ihrem nächsten Titel ambitionierte Ziele verfolgen.

Demnach soll es sich beim kommenden Projekt von Team Asobi um nicht weniger als den größten Titel in der Geschichte des Studios handeln. „Das nächste Projekt von Team Asobi wird in die Fußstapfen der bisherigen Spiele treten. Aber es wird ein vollwertiger kommerzieller Titel sein“, so Doucet damals. „und unser bisher größter.“

Ob sich hinter dem Ganzen in der Tat ein neues „Astro Bot“-Abenteuer versteckt, erfahren wir möglicherweise in Kürze.

