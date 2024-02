PS5: Astro Bot und weitere etablierte Marken für dieses Jahr geplant – Gerücht

Sony plant für das im April beginnende Geschäftsjahr keine großen Spiele, die auf den wichtigsten Marken des Unternehmens basieren. Gemeint sind Franchises wie “God of War”, “Spider-Man”, “The Last of Us” oder “Horizon“, dessen letzten Veröffentlichungen ohnehin nicht allzu weit in der Vergangenheit liegen.

Auf neue First-Party-Games müssen PlayStation-Spieler aufgrund dieser Aussage nicht verzichten. Denn es gibt Marken und laufende Produktionen, die sich nicht in die genannte Kategorie einordnen lassen. Ein solches Spiel könnte ein neues “Astro Bot” sein. Insider möchten davon erfahren haben.

Neben God of War und Co gibt es noch mehr

“Astro Bot” und auch andere Neuveröffentlichungen wurden vom Giant Bomb-Journalisten Jeff Grubb ins Gespräch gebracht. Seiner Einschätzung nach plant Sony die Veröffentlichung unangekündigter Spiele anderer etablierter, wenn auch weniger bekannter IPs.

„Wir wissen bereits, dass Rise of the Ronin kommen wird. Wir wissen, dass Concord, eines der Live-Service-Spiele, noch in diesem Jahr erscheinen soll. Das sind die Dinge, die mit Sicherheit geplant sind“, so Grubb. Das zuerst genannte Spiel erscheint bereits im März und ist somit noch für das laufende Geschäftsjahr von Sony geplant.

Dann gebe es “vielleicht noch neue Spiele in bereits existierenden Franchises”, die vielleicht weniger relevant sind, wenn Sony vor Investoren spricht. “Sie sagten God of War, sie sagten Spider-Man. Das sind die Franchises, die sich 15 Millionen Mal oder mehr verkaufen”, so die weitere Ausführung.

Er selbst habe gehört, dass “Astro” vielleicht noch in diesem Jahr zurückkehrt. Sollte sich diese Annahme bewahrheiten, wäre es für Grubb eine ziemlich große Sache.

“Ich verstehe, warum Sony nicht denkt, dass das eine große Sache für uns ist, zumindest noch nicht. Hoffentlich können sie es zu einer großen Sache machen und dann ändert sich vieles”, so der in der Regel gut informierte Journalist weiter.

Tatsächlich konnte Sony mit “Astro Bot Rescue Mission”, das 2018 erschien, ordentlich liefern. Der Titel kam auf einen Metascore von 90 und setzt den Besitz des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR voraus.

“Astro’s Playroom” wiederum war 2020 auf jeder PS5 vorinstalliert und machte Spieler mit den Funktionen des DualSense-Controllers vertraut. Der Titel kann ebenfalls kostenlos aus dem PlayStation Store geladen werden.

Der Astro-Entwickler Team Asobi wurde 2021 als eigenständiges Studio ausgegliedert, nachdem Sony Interactive Entertainment das Japan Studio aufgelöst hatte.

Passend dazu:

PC-Veröffentlichungsstrategie soll Gewinnspannen erhöhen

Einige der Spiele, die im laufenden und in den nächsten Geschäftsjahren erscheinen werden, landen auch auf dem PC. Es ist eine Strategie, die Sony zugunsten von Gewinnspannen weiter ausbauen möchte. Auch “Helldivers 2”, das seit Tagen die Steam-Verkaufs-Charts anführt, dürfte diesen Wunsch gestärkt haben.

Im Zuge des neusten Geschäftsberichtes erklärte Hiroki Totoki, dass das Unternehmen „proaktiv daran arbeiten“ müsse, mehr Spiele für mehrere Plattformen zu veröffentlichen. Zwar sprach er von “Multiplattform”, meinte damit aber augenscheinlich den PC, sodass andere Konsolen voraussichtlich weiterhin außen vor bleiben.

“Wenn man also starke First-Party-Inhalte hat – nicht nur auf unserer Konsole, sondern auch auf anderen Plattformen wie dem Computer – kann ein First-Party-Spiel mit mehreren Plattformen wachsen. Und das kann dazu beitragen, den Betriebsgewinn zu verbessern”, so der Wortlaut. Wir berichteten:

Sony gab in dieser Woche aktualisierte Verkaufszahlen zur PS5 bekannt und ging ebenfalls auf die Zahl der aktiven PSN-User ein.

Weitere Meldungen zu Astro Bot, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren