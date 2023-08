Astro Bot: Markenschutzeinträge könnten auf neues Projekt hindeuten

Wie entdeckt wurde, nahm Sony Interactive Entertainment in Europa mehrere Markenschutzeinträge zu "Astro Bot" vor. Könnte das Ganze auf die baldige Ankündigung eines neuen Titels hindeuten?

Wird an einem neuen "Astro Bot"-Titel gearbeitet?

In der Vergangenheit deuteten Markenschutzeinträge immer wieder auf bevorstehende Ankündigung durch den jeweiligen Entwickler und Publisher hin. Könnte dies auch bei der „Astro Bot“-Reihe der Fall sein?

Wie die Kollegen von Gematsu entdeckten, nahm Sony Interactive Entertainment in Europa am 25. August 2023 gleich mehrere Markenschutzeinträge zu „Astro Bot“ vor. Da eine offizielle Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung noch aussteht, kann aktuell nur spekuliert werden, was es mit dem Markenschutz auf sich hat.

Aufgrund der Popularität der bisherigen „Astro Bot“-Abenteuer dürfte es aber sicherlich niemanden überraschen, wenn der sympathische Protagonist mit einem neuen Titel auf die PlayStation 5 zurückkehren würde.

Team Asobi arbeitet seit 2021 an einem neuen Projekt

Erschwerend kommt hinzu, dass das für die bisherigen „Astro Bot“-Titel verantwortliche Entwicklerstudio Team Asobi in den letzten Jahren deutlich ausgebaut wurde und bereits im Sommer 2021 bekannt gab, an einem „ambitionierten neuen Projekt zu arbeiten“. Ob es sich hierbei in der Tat um ein neues Abenteuer um den sympathischen Astro Bot und seine Mitstreiter handeln wird, wird die Zeit zeigen.

Erstmals sorgte Astro Bot in den beiden Minispielsammlungen „The Playroom“ (2013) und „The Playroom VR“ (2016) für Furore. Da sich der Charakter umgehend großer Beliebtheit erfreute, bekam er mit „Astro Bot: Rescue Mission“ im Jahr 2018 einen vollwertigen VR-Titel spendiert, der mit seinen kreativen Ideen das Potenzial von PlayStation VR unter Beweis stellte und von der Community wie den Kritikern gleichermaßen gefeiert wurde.

Dass die Popularität von Astro Bot bis heute ungebrochen ist, wurde im Mai dieses Jahres deutlich, als bekannt gegeben wurde, dass es den kleinen Roboter zukünftig auch als Plüschfigur geben wird. Ein konkreter Termin wurde hier allerdings noch nicht genannt.

Was würdet ihr euch von einem neuen „Astro Bot“-Titel wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren.

Sony Interactive Entertainment filed trademarks for Astro Bot on August 25 in Europe:https://t.co/IoWZq9goTnhttps://t.co/7vSaTQ1SsY pic.twitter.com/U5d4rYkhoh — Gematsu (@gematsu) August 28, 2023

