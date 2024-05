The Last of Us Staffel 2: WLF-Anführer hat selben Darsteller wie im Spiel

The Last of Us Staffel 2:

Ein weiterer Darsteller für die zweite Staffel von "The Last of Us" wurde bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um jemanden, der seine Rolle bereits in der Videospiel-Vorlage verkörpert hat.

Der nächste Schauspieler für von „The Last of Us“-Staffel 2 steht fest! HBO Max gab am heutigen Freitag bekannt, dass Jeffrey Wright eine Rolle verkörpern wird.

Und zwar wird der 58-Jährige den Charakter spielen, den er schon in der Vorlage „The Last of Us Part 2“ dargestellt hat. Die Rede ist von Isaac Dixon, der gnadenlose Anführer der Washington Liberation Front. Das ist eine der zwei Gruppierungen, deren Konflikt im Spiel eine tragende Rolle einnimmt.

Wright war sowohl für das Motion-Capturing als auch für die Synchronisierung des Charakters zuständig. Nun darf er seine Figur auch in der gleichnamigen Serie spielen. Eine bessere Wahl hätte es definitiv nicht geben können.

We're beyond thrilled that Jeffrey Wright is joining the cast of The Last of Us Season 2, reprising his role as Isaac! 🐺 https://t.co/g7tlLBrHWe — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 24, 2024

Im Spiel ist Isaac gerade einmal in zwei Zwischensequenzen zu sehen. Viele Fans hoffen deshalb auf mehr Screentime in der Serie, um mehr über ihn zu erfahren.

Übrigens gab es mit Merle Dandridge in der ersten Staffel eine Schauspielerin, die ihren Charakter bereits in der Spiel-Vorlage verkörperte. Gemeint ist Marlene, die Anführerin der Fireflies.

Alle bisher bestätigten Darsteller von The Last of Us Staffel 2

Schon eine ganze Reihe an Darstellern, die an Staffel Zwei beteiligt sind, wurden im bisherigen Jahr verkündet. Hier eine Übersicht:

Erste offizielle Bilder sowie ein Clip von Ellie und Dina haben wir vor kurzem gesehen. Die Darstellerin der letztgenannten Figur schwärmte neulich von ihrer Drehpartnerin Bella Ramsey. Außerdem sprach sie von einer aufsehenserregenden Szene, die es „in jeden Twitter-Feed“ schaffen soll.

Die Dreharbeiten von „The Last of Us“-Staffel 2 sind in vollem Gange und laufen vorraussichtlich bis September dieses Jahres. Irgendwann 2025 erfolgt dann die Ausstrahlung.

