The Last of Us Season 2: HBO besetzt die Rollen von Manny, Nora, Mel & Owen

Kurz nach dem Drehstart besetzten die Verantwortlichen vier weitere Rollen von Charakteren, die in der zweiten Season der TV-Serie zu "The Last of Us" zu sehen sein werden. Freuen dürfen wir uns unter anderem auf ein Wiedersehen mit Danny Ramirez.

Im letzten Monat erreichte uns die Meldung, dass die Dreharbeiten an der zweiten Season der HBO-Serie von „The Last of Us“ nach mehreren Verzögerungen endlich anliefen.

Passend dazu berichtet Variety, dass HBO kürzlich vier weitere Rollen besetzte. Zum einen haben wir es hier mit Danny Ramirez („Top Gun: Maverick“) zu tun, der in der zweiten Season in die Rolle von Manny schlüpfen wird. Manny beschreiben die Verantwortlichen als einen loyalen Soldaten. Mit seiner fröhlichen Ausstrahlung verbirgt er „die Schmerzen alter Wunden und die Angst, seine Freunde zu enttäuschen, wenn sie ihn am meisten brauchen“.

Tati Gabrielle („Chilling Adventures of Sabrina“) übernimmt die Rolle von Nora. Bei Nora handelt es sich um eine Militärmedizinerin, die damit kämpft, sich mit den Sünden ihrer Vergangenheit zu arrangieren.

Ariela Barer („How to Blow Up a Pipeline“) wiederum wird die junge Ärztin Mel spielen, „deren Engagement für das Retten von Leben durch die Realitäten von Krieg und Stammesdenken herausgefordert wird.“

Nummer Vier im Bunde ist Spencer Lord („Riverdale“), der in der zweiten Season von „The Last of Us“ als Owen zu sehen ist. Owen verkörpert laut Variety ein sanftmütiges Wesen, das im Körper eines Kriegers gefangen ist und gegen einen Feind kämpfen muss, den er ablehnt zu hassen.

Die Ausstrahlung soll 2025 erfolgen

Läuft alles wie geplant, dann sollen die Dreharbeiten an der zweiten Season bis September 2024 stattfinden. Die Ausstrahlung wiederum erfolgt 2025. Abseits der neuen Charaktere beziehungsweise Darsteller werden natürlich die bekanntesten Gesichter der ersten Season wieder mit von der Partie sein.

Darunter Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie. Für Diskussionen sorgte zuletzt die Besetzung der Rolle der Abby. Diese wird von der 27-jährigen US-Amerikanerin Kaitlyn Dever verkörpert. Vor allem die Tatsache, dass sich Dever mit ihre Größe von 1,57 Meter und ihrer eher schmächtigen Statur optisch doch deutlich von Abby unterscheidet, sorgte für Kritik.

Die TV-Serie zu „The Last of Us“ wird von Craig Mazin und Neil Druckmann geschrieben und produziert. Beide bekleideten bei ausgewählten Folgen auch den Posten des Directors. Carolyn Strauss und Evan Wells, Präsident von Naughty Dog, fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten, zusammen mit Asad Qizilbash und Carter Swan von PlayStation Productions sowie Jacqueline Lesko und Cecil O’Connor.

Die TV-Serie ist eine Co-Produktion zwischen HBO und Sony Pictures Television, an der auch PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint und Naughty Dog beteiligt sind.

