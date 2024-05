The Last of Us Serie: Staffel 2-Bilder zeigen eine der wichtigsten Fraktionen

The Last of Us Serie:

Endlich gibt es neues Material aus der zweiten Staffel von der HBO-Serie "The Last of Us" zu sehen. Diese sind gleich aus mehreren Gründen einen näheren Blick wert.

Derzeit laufen die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Serie „The Last of Us“ auf Hochtouren. Die Schauspieler stehen täglich vor der Kamera, um das nötige Material für die neuen Episoden in den Kasten zu bekommen. Genau davon sind jetzt einige interessante Bilder aufgetaucht, die sich kein Fan des Abenteuers mit Joel und Ellie entgehen lassen sollte.

Was ist auf den Bildern von The Last of Us zu sehen?

Das Bildmaterial stammt vom X-Kanal (ehemals Twitter) „The Last of Us News“, der eine sehr gute Anlaufstelle für alle Fans der Serie ist. Dort wurden im Verlauf der vergangenen Tage zahlreiche Fotos veröffentlicht, die ganz offensichtlich von den Dreharbeiten für die Staffel 2 stammen. Dabei fällt sofort die Vielzahl an Militärfahrzeugen samt eines markanten Logos ins Auge, die Fans der Spielevorlage sicherlich sofort erkennen dürfte.

Es handelt sich dabei um Mitglieder der WLF (Washington Liberation Front), einer wichtigen Fraktion in der Welt von „The Last of Us“. Diese auch als „Wolves“ bekannte paramilitärische Organisation hatte in Seattle die dort ansässige FEDRA (Federal Disaster Responce Agency) gestürzt und liefert sich mit den Seraphites einen heftigen Kampf um die Kontrolle der Stadt.

In der zweiten Staffel der HBO-Serie wird die WLF wohl ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielen. Das dürfte die Vorfreude der Fans auf die neuen Episoden sicherlich noch weiter wachsen lassen. Wie prominent die Fraktion vertreten sein wird, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Wann erscheint die Staffel 2 von The Last of Us?

Da die Dreharbeiten derzeit noch auf Hochtouren laufen, ist mit einem Start der zweiten Staffel von „The Last of Us“ in der näheren Zukunft nicht zu rechnen. HBO hat bisher keinen konkreten Termin für die Premiere verkündet. Doch sollte die Produktion inklusive der umfangreichen Nachbearbeitung ähnlich ablaufen wie bei der ersten Staffel, dürfte das Abenteuer von Joel und Ellie wohl erst im Jahr 2025 weitergehen.

Was passiert sonst noch rund um die Serie von „The Last of Us“?

Habt ihr die erste Staffel noch nicht gesehen, könnt ihr das unter anderem bei Sky, Prime Video und WOW nachholen. Alternativ könnt ihr euch für 34,26 Euro auf Amazon die Blu-Ray kaufen.

