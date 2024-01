State of Play: Livestream heute mit 15 Spielen – Seid ihr dabei?

Heute Abend ab 23 Uhr strahlt Sony eine neue State of Play aus. Angeschaut werden kann die Show über einen Livestream, der in dieser Meldung eingebettet ist. Eine Laufzeit von 40 Minuten und mehr als 15 Spiele stehen im Programmplan.

Nach einschlägigen Gerüchten sorgte Sony für eine kurzfristige Bestätigung: Am heutigen Mittwoch findet die erste State of Play des neuen Jahres statt. PlayStation-Spieler erfahren zu später Stunde, welche Games in den kommenden Wochen und Monaten auf ihrer PS5 laufen werden.

Die Ausstrahlung der Show erfolgt über einen Livestream. Und laut der offiziellen Ankündigung hat Sony einiges in petto. Mehr als 15 Spiele sind für die State of Play geplant. Nachfolgend haben wir alle bekannten Informationen zusammengefasst.

State of Play ab 23 Uhr im Livestream

Spieler, die alle Ankündigungen und Präsentationen aus erster Hand erhalten möchten, starten heute Nacht den nachfolgend eingebetteten Livestream. Der Beginn der Show erfolgt um 23 Uhr. Und mit einer Laufzeit von 40 Minuten verspricht Sony eine eher ungewöhnlich lange Übertragung.

Mit der Anzahl der in Aussicht gestellten Spiele relativiert sich die Länge allerdings und pro Spiel bleibt im Grunde kaum mehr als eine Trailer-Einheit an Programmzeit.

Nachfolgend ist der Livestream der State of Play eingebettet:

Was wird während der State of Play gezeigt?

Sony hat – wie bereits erwähnt – mehr als 15 Spiele im Gepäck. Allerdings wurden nur zwei beim Namen genannt. Dazu gehören “Stellar Blade“ und „Rise of the Ronin”, die somit als gesichert gelten.

Ebenfalls verwies der PS5-Hersteller auf Spiele für PlayStation VR2, was ein aktuelles Gerücht in Erinnerung ruft. So soll ein neues “Metro” in Arbeit sein und sich an Besitzer des Virtual-Reality-Headsets richten. Die Ankündigung werde schon “sehr bald” erfolgen.

Ob “sehr bald” heute ist, bleibt abzuwarten. Doch auch zu anderen Spielen kamen in Verbindung mit der neusten State of Play Gerüchte auf.

Hideo Kojima machte auf seinen Kanälen auf die heutige Show aufmerksam, was vermuten lässt, dass “Death Stranding 2” auf dem Plan steht. Für das Sequel wurde kürzlich ein möglicher Namenszusatz genannt, der am Abend bestätigt werden könnte.

“Final Fantasy 7 Rebirth” taucht angeblich auf. Gleiches gilt dem Vernehmen nach für das Remake von “Silent Hill 2”, das Remaster von “Sonic Generations”, “Judas” und “Concord”. Das zuletzt genannte Spiel steht einem bekannten Leaker zufolge kurz vor der Enthüllung. Gewissheit werden wir in wenigen Stunden haben.

Seid ihr dabei und werdet die State of Play heute Abend verfolgen?

Die wichtigsten Spielevorstellungen und Präsentation landen zeitnah im News-Stream von PLAY3.DE. Solltet ihr die Show verpassen, könnt ihr euch morgen ganz gemütlich durch die Artikel klicken.

