State of Play 2024: Termin und Spiele bekannt? Livestream angeblich in dieser Woche

State of Play 2024:

Die nächste State of Play naht. Und sollten Insider richtig liegen, könnte die Ausstrahlung in dieser Woche erfolgen. Ebenfalls wurden mehrere Spiele beim Namen genannt, die während der PlayStation-Show einen Auftritt haben sollen.

Die PlayStation-Community wartet gespannt auf die nächste State of Play-Ausgabe. Und sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, erfolgt die Ausstrahlung in den kommenden Tagen.

Schon vor zweieinhalb Wochen sprach Jeff Grubb im Giant-Bombcast von einer neuen Sony-Show “in den kommenden Wochen”. Weitere Insider verweisen auf eine Ausstrahlung noch vor dem bevorstehenden Wochenende.

Ebenfalls wurden Spiele genannt, die im Rahmen der State of Play gezeigt werden könnten.

State of Play am Mittwoch oder Donnerstag?

Zunächst mischte sich der Gaming-Insider Shpeshal Nick in die laufenden Spekulationen zu den bevorstehenden PS5-Enthüllungen ein.

Laut seiner Aussage können PlayStation-Spieler um den 31. Januar 2024 herum (vermutlich eher am 1. Februar 2024) mit der State of Play rechnen. Seine vermeintlichen Erkenntnisse teilte der Insider auf Twitter/X und ließ dabei seine poetische Ader zum Zuge kommen.

„Am 31. (ungefähr) werden sich Ronins erheben, wir werden gestrandet sterben, eine Wiedergeburt erleben und Kojima wird sich seinen Traum erfüllen. Sonic wird im Schatten seiner Generation leben, während die Hügel bis zum Morgengrauen schweigen werden, wenn du die Metro nehmen musst. Sei nur kein Judas dabei“, heißt es in dem Tweet.

Rise of the Ronin, Death Stranding 2 und mehr

Schwer zu entschlüsseln waren die Worte am Ende nicht. Ein Teil der State of Play könnten demnach die folgenden Spiele sein:

Rise of the Ronin: Der exklusive PS5-Titel kommt am 22. März 2024 auf den Markt. Sony und Team Ninja könnten einen neuen Trailer im Gepäck haben.

Death Stranding 2: Zum Kojima-Spiel wurde kürzlich der mutmaßlich finale Name geleakt. Dieser könnte auf der Sate of Play bestätigt werden. Einen neuen Trailer dürfen Zuschauer erwarten und auch der Termin ist noch offen.

Final Fantasy 7 Rebirth: Der Square Enix-Titel erscheint Ende Februar 2024. Bei diesem Spiel dürften ebenfalls weitere Einblicke im Fokus stehen.

Silent Hill 2: Auch das Remake des Konami-Klassikers ist längst kein Geheimnis mehr. Der Veröffentlichungstermin steht weiterhin aus. Sehen wir in dieser Woche Gameplay?

Neues Metro-Spiel: Spekuliert wird, dass während der State of Play “Metro Awakening” zu sehen ist. Hierbei handelt es sich offenbar um einen VR-Titel,

Judas: Das Spiel entsteht unter der Leitung des “BioShock”-Schöpfers Ken Levine und könnte in diesem Jahr oder Anfang 2025 Konsolen und PC erobern.

Sonic Generations: Den Hinweisen zufolge könnte eine Remaster-Version des 2011 veröffentlichten Klassikers auf dem Plan stehen.

Es wird vermutet, dass die noch unbestätigten Information zur nächsten State of Play aus einem auf YouTube hochgeladenen Video stammen. Allerdings handelt es sich hierbei um Spekulationen. Doch auch Nate the Hate ist inzwischen zuversichtlicher.

State of Play 2024 – Ankündigung und Stream

Sollte die neuste PlayStation-Show tatsächlich in dieser Woche stattfinden, müsste die Ankündigung unmittelbar bevorstehen.

Die Ausgabe für Februar 2023 wurde an einem Dienstag bestätigt und am darauffolgenden Donnerstag ausgestrahlt. Noch kurzfristiger erfolgte die im September 2023 veranstaltete Show. Vorgestellt wurden damals diese Spiele:

Verfolgt werden kann die State of Play-Show auch im neuen Jahr über einen Livestream, der voraussichtlich auf dem Youtube-Kanal von PlayStation gestartet wird. Sobald die Ankündigung erfolgt, fassen wir die Informationen gesondert zusammen.

