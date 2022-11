Prince of Persia: Trotz Infoflaute – Remake laut Ubisoft nicht eingestellt

Auch wenn es um das Remake zu "Prince of Persia" in den vergangenen Monaten erneut verdächtig still wurde, befindet sich die Neuauflage laut Ubisoft weiterhin in Arbeit. Wann mit einer neuen Präsentation oder gar dem Release zu rechnen ist, wurde jedoch nicht verraten.

Es wird weiterhin am Remake von "Prince of Persia" gearbeitet.

Mittlerweile ist seit der offiziellen Ankündigung des „Prince of Persia“-Remakes im September des Jahres 2020 einiges an Zeit ins Land gezogen. Nachdem das Remake zunächst für einen Release im Januar 2021 bestätigt wurde, wurde es in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben.

Im Mai dieses Jahres gab Ubisoft bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, das Remake zu „Prince of Persia“ bei einem neuen Entwickler unterzubringen: Der hauseigenen Niederlassung im kanadischen Montreal, die in den letzten Jahren unter anderem für „Assassin’s Creed: Valhalla“ verantwortlich war. Anschließend verschwand die Neuauflage wieder in der Versenkung, was beim einen oder anderen die Befürchtung aufkommen ließ, dass das Remake von „Prince of Persia“ möglicherweise still und heimlich eingestellt wurde.

Um diesen Befürchtungen und möglichen Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, stellte Ubisoft in einem aktuellen Status-Update klar, dass dies nicht der Fall ist.

Ubisoft plant keine weiteren Remakes

Stattdessen befinde sich „Prince of Persia“ weiterhin bei Ubisoft Montreal in Entwicklung. Die Tatsache, dass Vorbestellungen gecancelt wurden, ist laut dem Publisher lediglich auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Remake weiterhin keinen konkreten Releasetermin hat. Sollte dieser stehen, werden auch Vorbestellungen wieder möglich sein. Wann mit der offiziellen Enthüllung des Termins zu rechnen ist, bleibe jedoch abzuwarten.

Abschließend wies Ubisoft darauf hin, dass es sich bei „Prince of Persia“ um den einzigen Ableger der beliebten Serie handelt, der ein Remake spendiert bekommt. Weitere Neuauflagen dieser Art sind laut dem französischen Unternehmen nicht geplant. „Abgesehen von Prince of Persia: The Sands of Time gibt es derzeit keine Pläne, einen anderen Prince of Persia-Titel neu aufzulegen“, so Ubisoft kurz und knapp.

Weitere Info-Updates zum „Prince of Persia“-Remake werden laut dem Publisher folgen, wenn die Entwickler von Ubisoft Montreal dazu bereit sind.

