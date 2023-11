Prince of Persia: Es geht endlich voran – Ubisoft liefert Status-Update zum Remake

In dieser Woche beging Ubisoft das 20. Jubiläum der "Prince of Persia"-Reihe. Passend dazu lieferte uns das Unternehmen auch ein Status-Update zum Remake zu "The Sands of Time".

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des Remakes zu „Prince of Persia: The Sands of Time“ mehr als dreieinhalb Jahre ins Land gezogen, in denen das Projekt immer wieder verschoben wurde.

Anlässlich des 20. Jubiläums der Reihe in dieser Woche lieferte uns Ubisoft endlich ein neues Status-Update. Laut dem Unternehmen macht das Remake hinter den Kulissen kontinuierlich Fortschritte und erreichte kürzlich einen wichtigen Meilenstein. Näher ins Detail ging Ubisoft diesbezüglich allerdings nicht.

Stattdessen heißt es nur: „Wie Sie wissen, entwirft das leidenschaftliche Team von Ubisoft Montreal diese legendäre Geschichte neu und wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass das Projekt einen wichtigen internen Meilenstein erreicht hat und die Entwicklung voranschreitet.“

Weiter ergänzte das Unternehmen, dass sich die Verantwortlichen darauf freuen, zukünftig mehr zu zeigen. Wann mit der erneuten Präsentation des Remakes zu rechnen ist, ließ Ubisoft allerdings offen.

Mehrere Verschiebungen und ein Entwicklerwechsel

Im September des Jahres 2020 kündigte Ubisoft das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“ offiziell für den PC sowie die Konsolen an. Schnell wurde jedoch Kritik an der veralteten Grafik laut, was zunächst zu einem ausführlichen Statement der Entwickler von Ubisoft Pune und etwas später zu einer Verschiebung des Remakes führte.

Des Weiteren gab Ubisoft im Mai 2022 bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, Ubisoft Pune das Projekt zu entziehen. Als neuen Entwickler des „Prince of Persia“-Remakes bestätigte Ubisoft die hauseigene Niederlassung im kanadischen Montreal. Diese entwickelte in den vergangenen Jahren diverse „Assassin’s Creed“- und „Far Cry“-Abenteuer.

Nach dem Entwicklerwechsel wurde das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ intern mehrfach verschoben. Neue Eindrücke oder Details wurden seitdem nicht mehr veröffentlicht. Stattdessen bat Ubisoft die Community immer wieder um Geduld.

Für welche Plattformen die Neuauflage erscheinen wird, ist derzeit unklar. Ursprünglich wurde das Remake für den PC, die PS4 und die Xbox One angekündigt. Aufgrund der langen Entwicklungszeit gelten mittlerweile Umsetzungen für die PS5 und die Xbox Series X/S als gesetzt.

Fraglich ist nur, ob die alten Konsolen ebenfalls noch wie geplant versorgt werden.

