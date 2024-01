Prince Of Persia Remake: Trophäen-Liste befeuert die Gerüchte um eine baldige Ankündigung

In dieser Woche tauchte eine weitere Trophäen-Liste zum Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" auf. Spekuliert wird, dass diese auf eine baldige Ankündigung oder gar die Enthüllung des finalen Releasetermins hindeuten könnte.

Geht es um das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“, dann mussten sich die Fans in den letzten Jahren in Geduld üben. Schließlich wurde die Neuauflage in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben.

Für neue Gerüchte um eine möglicherweise bevorstehende Präsentation sorgt eine Trophäen-Liste, die auf der Website „PSN Profiles“ auftauchte und dort von Resetera-Usern entdeckt wurde. Laut der Liste warten zehn Bronze-Trophäen, jeweils sieben Silber- und Gold-Erfolge und natürlich die obligatorische Platin-Trophäe darauf, von euch freigeschaltet zu werden.

Spekuliert wird, dass die Trophäen-Liste auf eine nahende Ankündigung seitens Ubisoft hindeuten könnte. Darunter die offizielle Enthüllung eines neuen Releasetermins.

Ubisoft selbst äußerte sich zu den Gerüchten um eine nahende Präsentation des „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remakes bisher nicht.

Remake erreichte Ende 2023 einen wichtigen Meilenstein

Das letzte offizielle Lebenszeichen zur Neuauflage des beliebten Klassikers erreichte uns Ende 2023. Im November wies Ubisoft darauf hin, dass das Remake seit Monaten entsprechende Fortschritte macht. Des Weiteren sprach der Publisher von einem wichtigen Meilenstein, den das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“ meisterte.

Näher ins Detail ging Ubisoft bezüglich dessen nicht und ergänzte lediglich: „Wie Sie wissen, entwirft das leidenschaftliche Team von Ubisoft Montreal diese legendäre Geschichte neu und wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass das Projekt einen wichtigen internen Meilenstein erreicht hat und die Entwicklung voranschreitet.“

Abschließend merkte Ubisoft an, dass sich die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Montreal darauf freuen, uns die überarbeitete Fassung des Remakes endlich präsentieren zu können. Einen konkreten Termin für die Enthüllung nannte der Publisher leider nicht.

Für welche Plattformen das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ schlussendlich erscheint, ist ebenfalls noch unklar. Ursprünglich kündigte Ubisoft das Projekt für den PC, die PS4 und die Xbox One an. Aufgrund der langen Entwicklungszeit gilt als sicher, dass Ubisoft auch die PS5 und die Xbox Series X/S versorgt.

Abzuwarten bleibt, ob die Umsetzungen für die alten Konsolen wie geplant noch erscheinen oder ob die PS4 und die Xbox One in der weiteren Entwicklung nicht mehr berücksichtigt wurden.

